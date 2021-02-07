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برلمان

وزير الاتصالات يلقى بيانا أمام النواب .. اليوم

الأحد 07/فبراير/2021 - 08:03 ص
وزير الاتصالات وتكنولوجيا
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - يوسف سامح
يواصل مجلس النواب جلساته الأسبوع الجارى للإستماع لبيانات الوزراء عن المواقف التنفيذية لإنجاز برامجهم والخطة المستقبلية، حيث يعاود المجلس الانعقاد، اليوم الأحد المقبل، للاستماع لبيان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وكانت اللجنة العامة لمجلس النواب اجتمعت بتاريخ الأحد 17 من يناير الماضي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس في  أول اجتماع لها  في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني.

ونظرت اللجنة العامة موضوع التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج المقدم منها (مصر تنطلق 2018-2022) والذى حازت به الحكومة على ثقة مجلس النواب طبقًا لما ورد به؛ إعمالًا للمادة 146 من الدستور، والمادة 126 من اللائحة الداخلية، وذلك في ضوء التقرير المقدم منها عن تنفيذ البرنامج في الفترة من 7/2018 حتى 6/2020.

و ذكر بيان اللجنة العامة : " و قد تبين وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج قررت اللجنة العامة استدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء و الوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج عملًا بالمادة 136 من الدستور ، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية-على أن يتم ذلك في جلسات عامة متتالية وذلك على النحو الذى سوف يحدده مكتب المجلس، ويخطر به مجلس الوزراء".

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