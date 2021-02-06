ضبط 100 مخالفة تموينية بالمخابز و120 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجزر ببني سويف

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،على استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية،خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميا،موجها بتكثيف حملات التموين وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى، بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين،على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود،وتضم كافة الجهات المعنية لاتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون.





جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير" عرضه المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين"بشأن جهود ونتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها المديرية "في الفترة من 30 يناير الماضي إلى 4 فبرايرالجاري"بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة،وذلك فى إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط فى الأسواق،حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.





وتضمن التقرير الإشارة إلى أن الحملات،التي تم تنفيذها على مدار أسبوع ،أسفرت عن ضبط 103مخالفة تموينية بالمخابز البلدية ، وذلك بواقع 27 محضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ،و3 لإنتاج خبز ناقص الوزن، و22 لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و10 محاضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين،و5 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات،و2 مخالفة لعدم الاحتفاظ بميزان حساس داخل المخبز ، و24 محضر لعدم صرف بون للمواطنين ، و8 محاضر للتصرف في حصة الدقيق المدعم ، و2 محضر تجميع دقيق لإعادة بيعه في السوق السودء ، ومصادرة 10 أجولة دقيق ، فيما تم تحرير 6 محاضر للبدالين"البقالين" التموينيين ،لعدم مزاولة النشاط أثناءمواعيد العمل الرسمية.





كما تمكنت الحملات من ضبط 120 كجم لحوم مذبوحة خارج المجزر ، وتحرير10 محاضر في هذا الشأن ، بالإضافة إلى تحرير 49 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار في الأنشطة المختلفة ، و40 محضر لعدم حمل شهادات صحية صادرة من مديرية الصحة تفيد بخلو العاملين من الأمراض المعدية للعمل في مجال بيع وتوزيع وتداول الأطعمة .





وتم تحرير 9 محاضر لمستودعات بوتاجاز تبين غلقها أثناء مواعيد العمل ،وذلك خلال الحملات التي نفذتها المديرية وشملت المرور على جميع محطات البترول بالمحافظة للتأكد من توافر كافة المنتجات البترولية بالمحطات لتمويل السيارات بالأسعار المقررة وذلك من خلال إجراء محاولة شراء للمنتجات البترولية ، فضلًا عن المرور بصفة دورية على مستودعات البوتاجاز ومصانع تعبئة البوتاجاز للتأكد من توافر الغاز الصب والالتزام بالأوزان المقررة للأسطوانات التجارية والمنزلية بعد تعبئتها ، بينما تكثف أجهزة المديرية الرقابية مرورها اليومي على المطاحن للوقوف على الوارد والمنصرف والأرصدة من الدقيق والأقماح ومتابعة المنصرف للمخابز البلدية وسحب العينات من الدقيق والقمح وإرسالها للمعامل المركزية لبيان مدى مطابقتها للمواصفات القياسية من عدم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي في حين تم البدء في إجراء المعاينات الأولية للمتقدمين لمشروع "جمعيتي" ضمن مبادرة (حياة كريمة) بقرى ببا وناصر.





وتضمن التقرير الإشارة إلى أنه قد صدر القرار الوزاري رقم 16 لسنة 2021 بشأن التصفية الموسمية الأولى لعام 2021 ، حيث تم التنبيه على كافة إدارات ومكاتب التموين بضرورة التأكيد على المحلات والمنشآت التجارية بالحصول على الترخيص اللازم حال رغبتها الاشتراك في الأوكازيون السنوى، وتم إصدار 5 تصاريح للمشاركة في الأوكازيون ، ورصد 2 إعلان عن تصفية الموسمية دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة ، في حين تم سحب عينات من أجهزة كهربائية مقلدة وإرسالها لجهاز نقطة الاتصال لشؤون حقوق الملكية الفكرية لإعداد تقرير بشأنها لاتخاذ الإجراءات اللازمة ،وتم ضبط أجهزة كبة وخلاطات ومضارب بيض.



