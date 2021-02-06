محافظ الشرقية يشهد اصطفاف المعدات الهندسية المشاركة في تطوير قرى مركز الحسينية

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اصطفاف المعدات الميكانيكية والهندسية والفنية من السيارات واللوادر والحفارات والقلابات التابعة للمراكز والمدن والأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الطرق والعناصر الهندسية بقيادة الجيش الثاني الميداني المشاركة في تطوير 41 قرية الأكثر احتياجًا بمركز ومدينة الحسينية، وذلك تنفيذًا للمبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير قرى الريف المصري.





وحضر الاصطفاف الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ والأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام ، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، و ممثلين عن قيادة الجيش الثاني الميداني ، وعددٍ من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ، وذلك بأرض المحلج بمركز الزقازيق.





وتفقد المحافظ والقيادات العسكرية المعدات المصطفه للتأكد من صلاحيتها والوقوف على جاهزيتها ومشاركتها في تطوير قرى مركز الحسينية ، مؤكدًا على ضرورة الجاهزية التامة للمعدات وتفهم العناصر البشرية العامله عليها لمهام عملهم أثناء تنفيذ الأعمال ، والعمل بروح الفريق وتعاون كافة الجهات المعنية لإنتهاز الفرصة المتاحة وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية لصالح أهالي وأبناء المحافظة .





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وأوضح محافظ الشرقية أنه سيجرى تطوير وتأهيل القرى المختارة في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي ورفع كفاءة الطرق والتعليم والكهرباء والوحدات الصحية والمنشآت الشبابية والكباري بما يضمن حياة كريمة لأهلها ، ورفع مستوى الخدمات المقدمة إليهم.





وأكد المحافظ أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة علي أهبه الإستعداد ويعمل بكل طاقته لإنجاز المبادرة الرئاسية والتي تشمل تطوير 41 قرية بتوابعها وتقديم افضل الخدمات لسكانها وتخفيف العبء عن كاهلهم ورفع مستوي معيشتهم .





وأشاد محافظ الشرقية بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري للإرتقاء بالمستوى الإقتصادي والإجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر إحتياجًا بالقرى لإحداث تنمية شاملة بالريف المصري وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية.





علي جانب أخر كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على الورش والمحال التجارية والمقاهي والكافتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المُقامة بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.





وتنفيذًا لتعليمات المحافظ شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة على المواقف العمومية لمتابعه التزام السائقين والمواطنين المترددين على المواقف العامة بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية لتقليل الاصابه بفيروس كورونا وأسفرت الحمله عن تغريم (١٤) مواطن لعدم التزامهم بإرتداء الكمامة الواقية فضلا عن غلق كافتريا مخالفه للإجراءات الاحترازية بمنطقه فلل الجامعه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير بغلق وتشميع قاعة للإحتفالات بالمدينه وذلك لمخالفتها الإجراءات الإحترازية والوقائية أثناء إنعقاد حفل توزيع جوائز بالقاعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفضت رئاسة مركز ومدينة ههيا سرادق عزاء بناحية قرية العواسجة التابعة للوحدة المحلية بالعلاقمة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.