ضبط ٥٠٠ كيلو سكر داخل مصنع حلويات بدون ترخيص في الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة لإحكام الرقابة على الاسواق وضبط الاسعار و التصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء واستغلال المواطنين وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.





وفي هذا الصدد أوضحت وكيلة الوزارة أن إدارة تموين العاشر من رمضان شنت حمله على مصانع المواد الغذائية والأنشطة التجارية بنطاق مدينه العاشر من رمضان لضبط المخالفين.





واسفرت الحملة عن تحرير محضر جنح ضد أصحاب أحد مصانع الحلويات وذلك لإدارته النشاط بدون ترخيص من الجهات الحكومية وتم التحفظ على عدد ١٠ شيكاره سكر أبيض زنه الواحده ٥٠ كيلو بإجمالي ٥٠٠ كيلو سكر على ذمه المحضر.







كما تم تحرير ٣ محاضر جنح ا د ط ضد أصحاب انشطه تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار بالأنشطه التجاريه طبقًا للقرار ٣٣٠ لسنه ٢٠١٧.







وتحرير ٢ محضر حنج ا د ط ضد أصحاب انشطه تجارية لعدم وجود شهادات صحية للعاملين في مجال الأغذية.







واشارت وكيل وزارة التموين بالشرقية إلى ان الحملات التفتيشية والتموينية مستمرة لضبط حركه البيع والشراء بالأسواق والتأكد من سلامة المنتجات المباعة للمواطنين وتطبيق القانون على المخالفين لضمان وصول الدعم للمستحقين.



















