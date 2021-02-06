ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ضبط ٥٠٠ كيلو سكر داخل مصنع حلويات بدون ترخيص في الشرقية

السبت 06/فبراير/2021 - 01:20 م
اجتماع محافظة الشرقية
اجتماع محافظة الشرقية
Advertisements
محمد الطحاوي
كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة لإحكام الرقابة على الاسواق وضبط الاسعار و التصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء واستغلال المواطنين وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

وفي هذا الصدد أوضحت وكيلة الوزارة أن إدارة تموين العاشر من رمضان شنت حمله على مصانع المواد الغذائية والأنشطة التجارية بنطاق مدينه العاشر من رمضان لضبط المخالفين.

واسفرت الحملة عن تحرير محضر جنح ضد أصحاب أحد مصانع الحلويات وذلك لإدارته النشاط بدون ترخيص من الجهات الحكومية وتم التحفظ على عدد ١٠ شيكاره سكر أبيض زنه الواحده ٥٠ كيلو بإجمالي ٥٠٠ كيلو سكر على ذمه المحضر.

كما تم تحرير ٣ محاضر جنح ا د ط ضد أصحاب انشطه تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار بالأنشطه التجاريه طبقًا للقرار ٣٣٠ لسنه ٢٠١٧.

وتحرير ٢ محضر حنج ا د ط ضد أصحاب انشطه تجارية لعدم وجود شهادات صحية للعاملين في مجال الأغذية.

واشارت وكيل وزارة التموين بالشرقية إلى ان الحملات التفتيشية والتموينية مستمرة لضبط حركه البيع والشراء بالأسواق والتأكد من سلامة المنتجات المباعة للمواطنين وتطبيق القانون على المخالفين لضمان وصول الدعم للمستحقين.





Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ضبط أكثر من 2 طن زيتون مخلل منتهية الصلاحية بالعاشر من رمضان

تحرير 16محضر مخالفة للمخابز المدعمة بمركز كفر الدوار بالبحيرة

ضبط 2 طن سكر و73 كرتونة زيت تمويني في حملات تفتيشية بالشرقية

تغريم 40 سائقا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات بالشرقية

سكر وشوكولاتة.. ضبط مواد غذائية وأدوية مجهولة المصدر في حملات تفتيشية

ضبط لحوم مصنعة منتهية الصلاحية في حملات تموينية بالشرقية

ترشيحاتنا

بعد أيام من كارثة عقار الدائري.. تفاصيل حريق مخزن لعب أطفال داخل بدروم بالهرم

أحمد حسن يكشف سبب أزمة بيراميدز وتراجع نتائجه فى الدوري

أصدرا 30 ترخيص بناء مخالف.. حكم نهائى للإدارية العليا بمعاقبة مسؤولين بالمحليات

قبل مواجهة الأهلي.. رسميا.. قائمة بايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية

صفعة جديدة لفساد المحليات.. حيثيات الإدارية العليا في معاقبة مسؤولين أصدرا تراخيص بناء مخالف

جنود آبي أحمد يدمرون المصانع والشركات بإقليم تيجراي.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من بينها تقوية العظام.. فوائد الفسفور المهمة لصحتك ومصادره

بالأسعار والمواصفات.. الوحش الصغير سوزوكي اسبريسو 2021| صور

مواصفات وأسعار MG 6 موديل 2021 | صور