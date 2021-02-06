10 فبراير.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بتهريب مهاجرين إلى دول أوروبية

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبده عطية الاودن جلسة 10 فبراير الجاري، لمحاكمة المتهمين بتأسيس منظمة لتهريب المهاجرين الى إيطاليا واليونان يتزعمها متهم يقيم بدولة تركيا أمام الدائرة التاسعة جنوب القاهرة.





كانت النيابة العامة قد أحالت 10 متهمين للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بتأسيس منظمة إرهابية لتهريب المهاجرين الى إيطاليا واليونان يتزعمها متهم يقيم بدولة تركيا.





جاء بأمر الإحالة أنهم أسسوا ونظموا وأداروا جماعة منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص وتعمل وفق تنظيم معين يتمثل في زعامة الأول المتواجد بدولة تركيا ويقتصر دوره على تسهيل تهريب المهاجرين من دولة تركيا لدولة اليونان واستقطاب كلا من الثاني حتى الرابع ومن السابع حتى العاشر المهاجرين المهربين واستلام المبالغ المالية ويتولى الخامس والسادس استقبالهم بدولة تركيا لتسهيل تهريبهم على دولة إيطاليا وإتمام جريمتهم من أجل الحصول على منافع مادية تتراوح فيما بين مائة وعشرون ومائتين ألف جنيه عن المهاجر.





كما شرعوا في ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين بان شرعوا في تدبير انتقال المهاجرين/ مصطفى محمد عبدالله محمد عبد الحميد متولي، محمد نسیم نسیم، سيف الدين نصر عبد العزيز، نادر السيد محمد، شعبان محمد شعبان، بيتر شريف فؤاد، روماني ايمن عيد، عاطف عياد فهمي، فادي عاطف ربیعي بدوي، نصر صابر أحمد، بطريق غير مشروع إلى دولة إيطاليا عبر دولتي تركيا واليونان حال كونهم لم يبلغوا ثمانية عشر سنة إلا أنه قد أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به ألا وهو ضبط المهاجرين بميناء القاهرة الجوي حال كون الجريمة غير وطنية ومن جماعة إجرامية منظمة وكون المتهمين من مؤسسيها وأعضائها.





وشهد نجار -بأنه اتفق مع المتهمان الرابع والسابع لتسفيره إلى دولة "أيطاليا" عبر دولتي تركيا واليونان مقابل حصوله على مبلغ مالي قدره "مائة وثمانون ألف جنيه" وحال وصوله لتركيا سيقوم المتهم الأول بتهريبه إلى دولة اليونان وسيقوم المتهم الخامس بتهريبه منها إلى دولة إيطاليا إلا أنه حال تواجده بميناء القاهرة الجوي لإنهاء إجراءات سفره تم ضبطه.





وشهد عميد شرطة مفتش بالإدارة العامة للهجرة الشرعية والاتجار بالبشر بأن المتهمين أسسوا وأداروا جماعة إجرامية منظمة تعمل بصفة سرية ومنظمة داخل وخارج البلاد تخصصت في استقطاب ونقل وتهريب راغبي السفر خارج البلاد بطريقة غیر شرعية مقابل الحصول على مبالغ مالية وأسفرت التحريات أن المتهم الأول يتولى زعامتها ومتواجد بدولة تركيا ويقتصر دوره على تسهيل تهريب المهاجرين من دولة تركيا لدولة اليونان واستقطاب كلا من الثاني حتى الرابع ومن السابع حتى العاشر المهاجرين المهربين واستلام المبالغ المالية ويتولى الخامس والسادس استقبالهم بدولة تركيا لتسهيل تهريبهم إلى دولة إيطاليا وإتمام جريمتهم من أجل الحصول على منافع مادية.