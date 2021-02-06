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بين الناس

سكان شارع خضر بجسر السويس يعانون من البناء المخالف

السبت 06/فبراير/2021 - 07:01 م
صدى البلد
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احمد قطب
أرسل القارئ طارق شلبي شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من بناء عقار بدون ترخيص بعد منتصف الليل.

وقال شلبي في شكواه نعاني نحن سكان شارع خضر خضر بجسر السويس  من  البناء المخالف بعد منتصف الليل حيث أن تم ايقاف البناء منذ فترة ولكن يوجد بجوار منزلى صاحب عقار  بيقوم بالبناء  بعد منتصف الليل حتى لا يراه أحد.

وأوضح "أن العقار كان صادر له ترخيص بناء خمسة ادوار  صعد أكثر من تسعة أدوار والحي والمسئولون لا أعلم دورهم حتى الآن.

وعنوان العقار المخالف هو ١٢ش خضر خضر حى اول النزهة بجوار عبيد هاوس جسر السويس بمحافظة القاهرة. 


ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصًا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، يأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360. 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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