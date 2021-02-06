سكان شارع خضر بجسر السويس يعانون من البناء المخالف

أرسل القارئ طارق شلبي شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من بناء عقار بدون ترخيص بعد منتصف الليل.





وقال شلبي في شكواه نعاني نحن سكان شارع خضر خضر بجسر السويس من البناء المخالف بعد منتصف الليل حيث أن تم ايقاف البناء منذ فترة ولكن يوجد بجوار منزلى صاحب عقار بيقوم بالبناء بعد منتصف الليل حتى لا يراه أحد.





وأوضح "أن العقار كان صادر له ترخيص بناء خمسة ادوار صعد أكثر من تسعة أ دوار والحي والمسئولون لا أعلم دورهم حتى الآن.





وعنوان العقار المخالف هو ١٢ش خضر خضر حى اول النزهة بجوار عبيد هاوس جسر السويس بمحافظة القاهرة.









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