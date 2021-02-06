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أخبار البلد

الرعاية الصحية: 210 ألف خدمة طبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمستشفى السلام بورسعيد

السبت 06/فبراير/2021 - 04:50 م
صدى البلد
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محمد غالي
كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية التي تم تقديمها لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل خلال عام داخل مستشفى السلام التابعة للهيئة ببورسعيد، والتي تعد واحدة من أكبر مستشفياتها الثمانية بالمحافظة، أولى محافظات المرحلة الأولى للمنظومة الجديدة.

وقال بيان الهيئة، اليوم، إن عدد الخدمات الطبية التي تم تقديمها من خلال العيادات الخارجية بمستشفى السلام بورسعيد بلغ 110,060 ألف خدمة طبية، كما تم تقديم 97,411 ألف خدمة طبية للمترددين على قسم الطوارئ بالمستشفى، فيما تم تقديم 2,741 ألف خدمة طبية بالأقسام الداخلية بالمستشفى، وذلك بإجمالي 210,212 ألف خدمة طبية تم تقديمها بالمستشفى خلال عام 2020.

وأشار البيان إلى عدد العمليات الجراحية التي تم إجراؤها بالمستشفى والتي تخطت 2000 عملية جراحية، لافتًا إلى أن تلك العمليات تراوحت حدتها ما بين عمليات كبرى ومتقدمة وتتطلب مهارة خاصة في إجرائها إلى جانب العمليات المتوسطة والصغرى.

وأوضح البيان، أن العمليات التي تم إجرائها تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بالمستشفى شملت تخصصات (الجراحة العامة، الأوعية الدموية، العظام، الأنف والأذن، المخ والأعصاب، القلب والصدر، الوجه والفكين، جراحات التجميل)، مشيرًا إلى أن عمليات مستشفى السلام تخدم منتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد بشكل خاص، وقاطني إقليم القنال بشكل عام.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، حرص الهيئة المستمر على ضم كافة الأطقم الطبية في مختلف التخصصات وخاصة النادرة والمميزة منها للعمل داخل منشآتها الصحية، وذلك بما يضمن تحقيق الجودة والتميز في مستوى الخدما الطبية المقدمة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وبما يوفر رعاية صحية جيدة متكاملة لكل المواطنين على حد سواء، باعتبارها ركيزة أساسية في استراتيجية بناء الإنسان، وأحد أهداف رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

ووجه الدكتور أحمد السبكي الشكر للقيادة السياسية لتقديمها كل أوجه الدعم لإنجاح مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد (مستقبل صحة مصر)، مشيرًا إلى أن هذا الدعم هو الحافز لنقل التجربة المشرفة الناجحة في محافظة بورسعيد وبنفس الكفاءة وفق توجيهات القيادة السياسية إلى محافظتي الأقصر والإسماعيلية قريبًا، ومؤكدًا أننا سنسير بخُطى ثابتة وجادة لتشمل المنظومة الجديدة كل محافظات المرحلة الأولى وهي (الأقصر، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، أسوان)، ليتحقق حلم التغطية الصحية الشاملة لكافة المصريين، وفي ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسي بضغط الجدول الزمني لتنفيذ المشروع في 10 سنوات بدلًا من 15 عامًا.
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