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محافظات

حي شرق الإسكندرية يوقف محاولة بناء 8 مقابر في أبيس بدون ترخيص

السبت 06/فبراير/2021 - 05:21 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني
شنت الأجهزة التنفيذية بحي شرق الإسكندرية حملة مكبرة لرصد المخالفات البنائية بنطاق حي شرق وإيقافها في المهد تنفيذًا لتعليمات محارب هيلع رئيس حي شرق.


وتمكنت وحدة الإزالة الفورية بالحي من إيقاف أعمال بناء مقابر بدون ترخيص بمنطقة ابيس عزبة الحسينية، وذلك فور تلقي بلاغًا يُفيد بوجود مخالفات بناء بالمنطقة، وبالمعاينة رصدت الوحدة شروع في أعمال بناء (٨) مقابر، أوقفتها في الحال وأزالت المخالفات الموجودة.

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في سياق متصل انتقلت الوحدة لموقع البلاغ الوارد بوجود مخالفات بناء في العقار رقم (١٤) الكائن بشارع المصحة كفر عبده، وبالمعاينة اتضح وجود أعمال بناء غرفة بدون ترخيص، أوقفتها الحملة وإزالت المخالفات الموجودة.


من جانبه أخلى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، 5 عقارات مجاورة للعقار المائل الكائن في  ٣٦ شارع أبو الحسن بمنطقة كوم الشقافة كرموز نطاق حي غرب، وذلك بحضور  المهندسة سحر شعبان رئيس الحى. 


وأكد الشريف، خلال تصريح صحفي له اليوم، أن القرار جاء لحين التأكد من السلامة الإنشائية لتلك العقارات من قبل اللجنة المشكلة من كلية الهندسة حفاظا على سلامة المواطنين. 


وأشار إلى أن العقار مخالف وتم بناؤه بدون رخصة منذ ٢٠٠٩ وصادر له قرار إزالة حتي سطح الأرض.

حي شرق الإسكندرية يوقف محاولة بناء 8 مقابر في أبيس بدون ترخيص
حي شرق الإسكندرية يوقف محاولة بناء 8 مقابر في أبيس بدون ترخيص
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