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الرفاعي: 10 وزارات تستحوذ على 71% من الشكاوى الحكومية.. فيديو

السبت 06/فبراير/2021 - 06:31 م
الشكاوى الحكومية
الشكاوى الحكومية
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إبراهيم القادري
قال الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة ، إن التقرير الذى تم عرضه من قبل المنظومة اليوم، على رئيس الوزراء يأتي في إطار المتابعة الشهرية التي يقوم بها رئيس الوزراء لعمل المنظومة واستجابتها الي شكاوي المواطنين .

وأضاف الرفاعي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع علي قناه " دى ام سى " ، نقوم بعمل تحليل وتصنيف وفقا للقطاعات المختلفة  للشكاوي وفقا للقطاعات المختلفة التي يتم تقديمها من قبل المواطنين مؤكدا أن المنظومة مرتبطة الكترونيا بجميع المحافظات والوزارات والأجهزة والهيئات .

واوضح الرفاعي ، أننا نتابع الرد والاستجابة على جميع شكاوى واستغاثات المواطنين مشيرا إلى أن  منظومة الشكاوى الحكومية استقبلت 102 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر يناير الماضي كما ان هناك 10 وزارات تستحوذ على 71 % من إجمالي الشكاوى المقدمة ومنها وزارتا التربية والتعليم والبترول .
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