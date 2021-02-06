الرفاعي: 10 وزارات تستحوذ على 71% من الشكاوى الحكومية.. فيديو

قال الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة ، إن التقرير الذى تم عرضه من قبل المنظومة اليوم، على رئيس الوزراء يأتي في إطار المتابعة الشهرية التي يقوم بها رئيس الوزراء لعمل المنظومة واستجابتها الي شكاوي المواطنين .





وأضاف الرفاعي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع علي قناه " دى ام سى " ، نقوم بعمل تحليل وتصنيف وفقا للقطاعات المختلفة للشكاوي وفقا للقطاعات المختلفة التي يتم تقديمها من قبل المواطنين مؤكدا أن المنظومة مرتبطة الكترونيا بجميع المحافظات والوزارات والأجهزة والهيئات .



