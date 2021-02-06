وقفة رجالة يحقق إيرادات 9 ملايين جنيه في 20 يومًا

حقق فيلم "وقفة رجالة" إيراد يوم الجمعة أمس مليون جنيه حيث استطاع العمل جذب الجمهور منذ أن عرض فى يناير الماضى.





وقال الموزع السينمائى محمود الدفراوى لـ "صدى البلد": إن إجمالي إيرادات فيلم "وقفة رجالة" وصلت إلى 9 ملايين جنيه حاليًا وهو أمر جيد بالنسبة للفيلم.





بدأ عرض الفيلم في منتصف يناير الحالى، من بطولة ماجد الكدوانى، وسيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل، التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى إيمان السيد والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.



