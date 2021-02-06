كشف غموض العثور على جثة مسجل خطر بإحدى قرى الدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية من كشف غموض واقعة العثور على جثة مسجل شقى خطر ملقى بقرية طناح التابعة لمركز المنصورة بالدقهلية حيث تبين ان وراء الواقعة مسجلان آخران عقب فشلهم فى تنفيذ واقعة سرقة مواشى فاختلفوا حيث ضل المجنى عليه الطريق أثناء قيادته السيارة التى يستقلونها ففشلت العملية فقتلوه . التابعةآخرانأثناء





وتعود الواقعة عندما ورد اخطارا لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود بلاغ من أهالى قرية طناح التابعة لمركز المنصورة للعميد طارق عبد الهادى مأمور مركز المنصورة بالعثور على جثة شاب مقتولا خلف المدرسة التجارية بالقرية.





وبانتقال ضباط المباحث بقيادة الرائد أحمد توفيق رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين ان الجثة لشاب يدعى أحمد ع ا 35 عاما -مقيم بذات القرية - مسجل شقى خطر ومصابا بطلق نارى والعديد من الجروح القطعية بوجهه كما وتبين وجود (عتلة) بمكان الحادث .





وبسؤال الجيران أقروا أنهم سمعوا فجرا صوت إطلاق نار واعتقدوا بأنه صوت انفجار إطار سيارة وتبين أنه صوت طلق نارى وقامت قوات الأمن بعمل كردون أمنى حول مكان الجثة وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى على ذمة تصرفات النيابة .





وبسؤال زوجته بتحقيقات النيابة اتهمت مسجلين جنائيًا مقيمان بذات القرية بارتكاب الواقعة لخلافات بينهما وبين زوجها .





وبتشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى أن المتهمين الذين دلت عليهما الزوجة وراء ارتكاب الواقعة وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وأنهما والمجنى عليه كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات الماشية .





وأضافا فى اعترافتهم أنهم بتاريخ الواقعة استقلوا سيارة ربع نقل وتوجهوا لسرقة بعض الماشية من أحد المنازل بدائرة مركز شرطة تمى الأمديد إلا أن المجنى عليه ضل الطريق وعقب عودتهم حدثت بينهم مشاجرة لذات السبب فأطلق الأول تجاهه عيارًا من فرد خرطوش وتعدى عليه الثانى بالمقص المعثور عليه فأحدثا إصابته التى أودت بحياته وهربا وتم بإرشادهما ضبط السلاح النارى المستخدم وطلقتين من ذات العيار .



