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توك شو

خلي بالك.. طريقة جديدة تعمل بها رادارات المحاور الرئيسية لمنع تجاوز السرعة المقررة

السبت 06/فبراير/2021 - 10:15 م
مدحت قريطم
مدحت قريطم
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هاني حسين
قال اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة، إن الرادارات الحديثة على المحاور الرئيسية لا تلتقط سرعة السيارة فور دخولها على الرادار  ولكنه  يتم احتساب المدة التي تقطع فيها السيارة المسافة بين نقطة واخرى ".

وأضاف  مدحت قريطم  في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" منظومة النقل الذكي  بها الملصق الالكتروني  وتحرير المخالفات إلكترونيا ".

 وتابع مدحت قريطم:" تعديلات قانون المرور بها رسوم  تطوير منظومة النقل الذكي في مصر، وكافة المركبات سواء كانت حكومية او هيئة دبلوماسية ".

 واضاف قريطم:" يتم رفع معدلات الأمان على كافة المحاور الرئيسية والطرق من خلال منظومة الكاميرات الحديثة والرادارات، وفي المستقبل لن نجد كمين على المحاور المرورية وفي حال وقوع اي مشكلة تتحرك الوحدات المختصة في أسرع وقت ممكن ".

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