ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بإطلالة جريئة.. جوهرة تتألق في أحدث ظهور .. شاهد

السبت 06/فبراير/2021 - 10:19 م
جوهرة
جوهرة
Advertisements
محمد بدران
حرصت الراقصة جوهرة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة.

وتألقت جوهرة في الصور بإطلالة جريئة، وارتدت جيبة قصيرة تصل أعلى الركبة مع سترة ذا اكمام، وانتعلت بوت طويل للغاية يصل أعلى الركبة باللون الأبيض مع حقيبة يد جذابة بنفس اللون، وتزينت ببعض الإكسسوارت المميزة والعصرية التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت جوهرة  على خصلات شعرها البني الانسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة التي كشفت عن جمال ملامحها.

يذكر أن شاركت جوهرة في فيلم "الفلوس" مع الفنان تامر حسني الذي طرح شهر ديسمبر الماضي وحقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما المصرية والعربية.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بفستان قصير.. دينا تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ملابس غريبة.. شاهد إطلالة هبة مجدي في فعاليات مهرجان القاهرة

بملابس شتوية.. جوهرة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

بإطلالة كاجوال.. جوهرة تخطف الأنظار في دبي

بمكياج صاخب.. رضوى الشربيني تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

بملابس لافتة.. جوهرة تبهر متابعيها بإطلالة شتوية أنيقة

ترشيحاتنا

صدمة فى الزمالك.. غياب اشرف بن شرقى عن مباراة الاتحاد السكندري غدا

النيابة الإدارية تصدم أصحاب العقارات المجاورة لعمارة فيصل المحترقة..شاهد

انقسام داخل الكنيسة بعد وفاة رضيع أثناء تعميده في رومانيا

التعليم العالى: لن نقبل بدخول طالب الجامعة بدون كمامة

الباز عن أزمة كوبري المنطقة الأثرية بمصر الجديدة: التغيير سنة الحياة.. فيديو

غش الطماطم..الفلاحين توجه نصائح عاجلة للمواطنين عند الشراء

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقاضى والدتها.. أجرأ اطلالات البحرينية حلا الترك

السم في العسل.. جمال شعبان يحذر من السجائر الالكترونية.. فيديو

تصوير ابنتها لارا .. أسما شريف منير تستعرض أناقتها