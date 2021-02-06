بإطلالة جريئة.. جوهرة تتألق في أحدث ظهور .. شاهد

حرصت الراقصة جوهرة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة.





وتألقت جوهرة في الصور بإطلالة جريئة، وارتدت جيبة قصيرة تصل أعلى الركبة مع سترة ذا اكمام، وانتعلت بوت طويل للغاية يصل أعلى الركبة باللون الأبيض مع حقيبة يد جذابة بنفس اللون، وتزينت ببعض الإكسسوارت المميزة والعصرية التي منحتها إطلالة متكاملة.





أما من الناحية الجمالية، اعتمدت جوهرة على خصلات شعرها البني الانسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة التي كشفت عن جمال ملامحها.





يذكر أن شاركت جوهرة في فيلم "الفلوس" مع الفنان تامر حسني الذي طرح شهر ديسمبر الماضي وحقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما المصرية والعربية.



