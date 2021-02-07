نائبة تتقدم بطلب مناقشة حول حماية حقوق الملكية الفكرية





تقدمت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية بطلب مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة " وزارة الثقافة " بشأن تزايد عملية القرصنة (صنع نسخ مقلدة أو مزورة للكتب ونشر محتوى إبداعي دون موافقة صاحبه).





وأشارت سليم فى بيان صحفى لها إلى أن هذا النشاط يتعمده البعض للسطو على الحقوق والملكية الفكرية بطرق عديدة ومتنوعة بما يهدد صناعة النشر، ويمس ذراعا شديدة الأهمية من أذرع القوى الناعمة لمصر.





وتابعت عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية: هذا الأمر يتطلب تضافر جهود جهات عدة لمكافحته والقضاء عليه.