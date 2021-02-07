ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

نائبة تتقدم بطلب مناقشة حول حماية حقوق الملكية الفكرية

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:01 ص
النائبة فاطمة سليم
النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية
Advertisements
معتز الخصوصى

تقدمت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية بطلب مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة " وزارة الثقافة " بشأن تزايد عملية القرصنة (صنع نسخ مقلدة أو مزورة للكتب ونشر محتوى إبداعي دون موافقة صاحبه).

وأشارت سليم  فى بيان صحفى لها إلى أن هذا النشاط يتعمده البعض للسطو على الحقوق والملكية الفكرية بطرق عديدة ومتنوعة بما يهدد صناعة النشر، ويمس ذراعا شديدة الأهمية من أذرع القوى الناعمة لمصر.

وتابعت عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية: هذا الأمر يتطلب تضافر جهود جهات عدة لمكافحته والقضاء عليه.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مجلس النواب يوافق على تعيين أمين عام جديد.. أشرف رشاد زعيما للأغلبية.. ومقترح للتصويت الإلكتروني وعقد الجلسات عبر وسائل التواصل عن بعد

الإصلاح والتنمية يطالب بتشكيل لجنه استطلاع ومواجهة لمناقشة الإيجار القديم

ترشيحاتنا

ضبط شبكة دعارة يديرها رجل و 4 سيدات فى ناد صحي بالغردقة..تفاصيل

متحدث الزمالك يكشف عن مفاجأة في تشكيل الفريق أمام الاتحاد

من أفضل موديلات أوبل ..سعر سيارة استرا 2013 في سوق المستعمل

بينهم عروسان.. مصرع 11 شخصا فى حادث تصادم على طريق الكريمات

عكس المفاهيم المعتادة .. كلب يهاجم صديقته و الجيران يكتشفون الجثة بالصدفة

بعد اتهامهم أحمد مكي بالخيانة.. لماذا يخشى الاخوان مسلسل الاختيار 2

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلاد زوجها.. أجرأ إطلالات لقاء الخميسي برفقة عبدالمنصف

حيلة لعدم لصق الكيك في الصينية .. جربيها

تقاضى والدتها.. أجرأ اطلالات البحرينية حلا الترك