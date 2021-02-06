الأوقاف تنظم دورة متخصصة في اللغة العربية لأئمة كفر الشيخ

قالت وزارة الأوقاف إنه في إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف وجامعة الأزهر من خلال البروتوكول الموقع بينهما ، وإيمانًا بأهمية التدريب في الارتقاء بمستوى الأئمة ، سيتم عقد دورة اللغة العربية الاثنين القادم ولمدة أربعة أيام ، لعدد خمسين إمامًا مرشحًا من مديرية أوقاف كفر الشيخ ، وذلك بمقر كلية الدراسات العربية والإسلامية بدسوق.









تلقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خطاب إشادة من الدكتور محمد حسين الزغبي رئيس اتحاد المؤسسات الإسلامية بالبرازيل يشيد فيه الاتحاد بدور الوزارة وبأئمتها في نشر الفكر الإسلامي الوسطي.





وأشاد بالدور الحيوي لموفدي وزارة الأوقاف إلى كافة المدن البرازيلية لما تقوم به بعثة وزارة الأوقاف المصرية في البرازيل من جهد دعوي قائم على الوسطية والاعتدال ومواجهة الأفكار الهدامة.





وأعلنت وزارة الأوقاف، أنه بناءً على قراري إنهاء الخدمة رقم (20) لسنة 2021م ورقم (37) لسنة 2021م الصادران من مديرية أوقاف القاهرة بإنهاء خدمة كلٍ من :أحمد شاكر زكريا محمد علي ، وعادل إسماعيل عبده بدر .



