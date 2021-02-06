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رياضة

إدارة الزمالك تحيي ذكرى شهداء الدفاع الجوي .. الإثنين

السبت 06/فبراير/2021 - 11:24 م
نادي الزمالك
نادي الزمالك
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منتصر الرفاعي- ملك موسي
قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز حلمي تكريم أسر شهداء نادي الزمالك الذين رحلوا في واقعة استاد الدفاع الجوي بحفل تأبين في الرابعة عصر يوم الإثنين المقبل بمقر النادي. 

ويأتي قرار إدارة النادي في إطار حرصها على تكريم أسر الشهداء الذين تحل ذكرى رحيلهم يوم الإثنين المقبل الموافق 8 فبراير في أحداث استاد الدفاع الجوي قبل مباراة إنبي والزمالك بالدوري الممتاز واعترافا منها بأن الإدارة تضع الجماهير دائما نصب أعينها وأنهم جزء لا ينفصل عن النادي.

وتؤكد إدارة الزمالك أنها على تواصل دائم مع الجماهير وتشعر بنبضهم وصوتهم وأن هذا التأبين لا يفي حق الجماهير التي ضحت بعمرها وهي تهتف للنادي وتؤازره ليؤكد جمهور الزمالك دائما على صفات التفاني والوفاء ومساندة القلعة البيضاء حتى نهاية عمره.

وأسفرت أحداث استاد الدفاع الجوي عن تدافع وقع على بوابات استاد دار الدفاع الجوي بالقاهرة وأدى إلى استشهاد 20 شخصًا من مشجعي الزمالك يوم 8 فبراير 2015.
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