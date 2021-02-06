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فن

بسبب فيلم وقفة رجالة.. أشرف زكي يحل أزمة شريف دسوقي مع المنتج أحمد الجنايني

السبت 06/فبراير/2021 - 11:21 م
ارشف زكى وشريف دسوقى
ارشف زكى وشريف دسوقى واحمد الجناينى
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أحمد إبراهيم
استطاع الفنان أشرف زكى أن يصلح بين الفنان شريف دسوقى والمنتج أحمد الجناينى منتج فيلم "وقفة رجالة" بعد خلاف بينهما خلال الأيام القليلة الماضية. 

وقارب أشرف زكى وجهات النظر بين شريف دسوقى واحمد الجناينى وحل الأزمة وأكد الطرفان أنه تم حل الأزمة وكان هناك نوع من سوء التفاهم بينهما. 

وكانت الازمة من جانب الفنان شريف دسوقى الذى طالب بتعويض مقابل الاصابة التى تعرض لها أثناء تصوير فيلمه "وقفة رجالة" وهدد الفنان باللجوء الى بعض الجهات المهنية من أجل تقديم شكوى رسمية. 

بدأ عرض الفيلم في منتصف يناير الحالى، من بطولة ماجد الكدوانى، وسيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل، التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى إيمان السيد والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.

"وقفة رجالة" تدور أحداثه فى إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، ويعانى كل واحد منهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.
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