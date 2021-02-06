بسبب فيلم وقفة رجالة.. أشرف زكي يحل أزمة شريف دسوقي مع المنتج أحمد الجنايني

استطاع الفنان أشرف زكى أن يصلح بين الفنان شريف دسوقى والمنتج أحمد الجناينى منتج فيلم "وقفة رجالة" بعد خلاف بينهما خلال الأيام القليلة الماضية.
وقارب أشرف زكى وجهات النظر بين شريف دسوقى واحمد الجناينى وحل الأزمة وأكد الطرفان أنه تم حل الأزمة وكان هناك نوع من سوء التفاهم بينهما.
وكانت الازمة من جانب الفنان شريف دسوقى الذى طالب بتعويض مقابل الاصابة التى تعرض لها أثناء تصوير فيلمه "وقفة رجالة" وهدد الفنان باللجوء الى بعض الجهات المهنية من أجل تقديم شكوى رسمية.
بدأ عرض الفيلم في منتصف يناير الحالى، من بطولة ماجد الكدوانى، وسيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل، التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى إيمان السيد والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.
"وقفة رجالة" تدور أحداثه فى إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، ويعانى كل واحد منهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.