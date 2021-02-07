تسريبات تكشف الموديل الجديد لكيا سيراتو 2022 .. صور





وبالنسبة للتصميم الخارجي نلاحظ في الصور أن المصابيح الامامية الجديدة والشبك الامامي مختلف ، مع وجود جنوط 17 إنش ، ورسومات مختلفة على المصابيح الخلفية



ومن المفترض أن تحصل السيارة على شاشة معلومات ترفيهية جديدة ، وتقدر بـ10.25 إنش ولوحة عدادات رقمية ، وعدد من تقنيات السلامة .





يذكر أن كيا كشفت مؤخرا عن مبيعات الشركة كيا موتورز الكورية حيث سجلت رقما قياسيا على الإطلاق خلال عام 2020 ، وذلك على الرغم من تراجع السوق العالمي للسيارة بعد انتشار فيروس كورونا ،وعلى الجانب الآخر ارتفعت مبيعات كيا موتورز بنسبة 1.8 % ، وذلك على أساس سنوي لتصل إلى 59.1 $ تريليون .

وبالنسبة للتصميم الخارجي نلاحظ في الصور أن المصابيح الامامية الجديدة والشبك الامامي مختلف ، مع وجود جنوط 17 إنش ، ورسومات مختلفة على المصابيح الخلفيةومن المفترض أن تحصل السيارة على شاشة معلومات ترفيهية جديدة ، وتقدر بـ10.25 إنش ولوحة عدادات رقمية ، وعدد من تقنيات السلامة .يذكر أن كيا كشفت مؤخرا عن مبيعات الشركة كيا موتورز الكورية حيث سجلت رقما قياسيا على الإطلاق خلال عام 2020 ، وذلك على الرغم من تراجع السوق العالمي للسيارة بعد انتشار فيروس كورونا ،وعلى الجانب الآخر ارتفعت مبيعات كيا موتورز بنسبة 1.8 % ، وذلك على أساس سنوي لتصل إلى 59.1 $ تريليون .









































كشفت صور تجسسية لكيا سيراتو 2022 في ليفت أثناء اختبارها ، تمهيدا لإنتاجها في مايو المقبل ،ومن المفترض أن يتم تغيير اسم السيارة إلى K3 ، فور صدورها في الاسواق الخليجية ، ومن المتوقع أن يتم تزويد الفيس ليفت بمحركات جديدة 1.5 ، 1.6 لتر تيربو.