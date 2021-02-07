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محافظ الشرقية: المحافظة تعاني كثيرا بسبب العشوائيات

الأحد 07/فبراير/2021 - 01:26 ص
ممدوح غراب، محافظ
ممدوح غراب، محافظ الشرقية
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إسراء صبري
قال ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن الرئيس السيسي يتسم بالشفافية والصراحة المطلقة فيما يخص مشكلة مخالفات البناء، مشيرا إلى أن حجم مخالفات البناء كبير للغاية وأدى إلى تكوين عشوائيات مما ترتب عليه مشاكل في توصيل الخدمات والبنية التحتية.

ولفت غراب خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز" إلى أن قانون التصالح من أهم القوانين التي تم إصدارها لما له أهمية كبيرة لصاحب العقار، موضحا أن الغرض من القانون هو التنظيم والتقنين، وعليه فرض تصور للمناطق الجديدة والحد من العشوائيات.

وتابع: نعاني بسبب العشوائيات كثيرا في جميع الأمور، بالإضافة إلى أن قرار تغليظ العقوبات الخاصة بالمخالفات سيعمل على السيطرة على الكم الكبير من المخالفات.

وأضاف: لدينا 238 طلب تصالح تم التقدم بهم للمحافظة.. بلادنا معظمها أراضي زراعية، وعليه معظم المخالفات كانت تخص البناء على أراضي زراعية بالإضافة إى عدم التنظيم وغيره.
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