أجواء الاحتفال بمولد زين العابدين بالسيدة زينب.. فيديو

يبدأ الآلاف من أتباع الطرق الصوفية، الاحتفال بمولد علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، الملقب بـ«زين العابدين»، بحي السيدة زينب بحضور مشايخ الطرق الصوفية.





تقام حلقات الذكر والصلوات داخل مسجد سيدى على بن زين العابدين فيحتشد المريدون داخل مسجده كل عام طمعا فى نظرة من سليل بيت النبوة.









فتفرش الأرض بالسجاد والحصر لكي يبدأ مريدو الصوفية حلقات الذكر الخاصة بهم على قصائد "ابن الفارض وابن عربي" و يجري إنشاء السرادقات وإعداد العدة للمحبين، فيما تشمل الفعاليات دروس دينية وأناشيد وذكر داخل الجامع.





الإمام على زين العابدين بن الإمام الحسين بن الإمام على، وصفه الواصفون بأنه كان شجاعا وناسكا ومن أحسن بني هاشم عبادة وأجلهم سيادة، وأفصحهم لسانا، شأنه في ذلك شأن أهل البيت أجمعين.