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مرأة

أنيقة وجذابة.. 10 صور تكشف عن إطلالات عائشة بن أحمد في عيد ميلادها

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:30 ص
عائشة بن أحمد
عائشة بن أحمد
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هاجر هانئ
يصادف اليوم، الأحد الموافق 7 فبراير، عيد ميلاد الفنانة التونسية عائشة بن أحمد والتي أتمت عامها 32، واستطاعت أن تجذب أنظار الجمهور نحو أعمالها المميزة في الآونة الأخيرة.


وتتمتع عائشة بن أحمد بذوق راق وأنيق في اختيار الإطلالات التي تظهر بها سواء الكلاسيك أو الكاجوال أو فساتين السهرة أيضا، حيث تعتمد على اقتناء قطع الملابس المتناسقة معها والتي تكشف عن رشاقتها.


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وتحرص عائشة بن أحمد دائما على التنوع والتجديد وعدم التكرار، حيث تظهر من حين لآخر بلوك جديد ومختلف، كما تتميز بأنها مواكبة لأحدث صيحات الموضة وتقوم أحيانا باختيار الإطلالات والملابس غير التقليدية.


كما تعتمد عائشة بن أحمد على اختيار تسريحات الشعر وصيحات المكياج المواكبة للموضة أيضا والتي تبرز جمالها، وتتميز بأنها تميل إلى البساطة وعدم المبالغ، وهو ما يزيد من جاذبيتها.


إليكم أبرز إطلالات عائشة بن أحمد في عيد ميلادها..


أنيقة وجذابة.. 10 صور تكشف عن إطلالات عائشة بن أحمد في عيد ميلادها
أنيقة وجذابة.. 10 صور تكشف عن إطلالات عائشة بن أحمد في عيد ميلادها
أنيقة وجذابة.. 10 صور تكشف عن إطلالات عائشة بن أحمد في عيد ميلادها
أنيقة وجذابة.. 10 صور تكشف عن إطلالات عائشة بن أحمد في عيد ميلادها
أنيقة وجذابة.. 10 صور تكشف عن إطلالات عائشة بن أحمد في عيد ميلادها
أنيقة وجذابة.. 10 صور تكشف عن إطلالات عائشة بن أحمد في عيد ميلادها
أنيقة وجذابة.. 10 صور تكشف عن إطلالات عائشة بن أحمد في عيد ميلادها
أنيقة وجذابة.. 10 صور تكشف عن إطلالات عائشة بن أحمد في عيد ميلادها
أنيقة وجذابة.. 10 صور تكشف عن إطلالات عائشة بن أحمد في عيد ميلادها
أنيقة وجذابة.. 10 صور تكشف عن إطلالات عائشة بن أحمد في عيد ميلادها
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