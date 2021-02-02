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فن

بدون مكياج.. شاهد عائشة بن أحمد في أحدث ظهور لها

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:57 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة عائشة بن أحمد، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التوصل الاجتماعى  لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"  

وظهرت عائشة بن أحمد  بإطلالة ناعمة بدون مكياج معتمدة على جمال بشرتها .

وتشارك التونسية عائشة بن أحمد في مسلسل "تقاطع طرق" مع الفنانة منى زكي وعدد كبير من النجوم في العمل المقرر عرضه رمضان 2021.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي رومانسي حول زوجة تجسد شخصيتها منى زكي تنشأ بينها وبين زوجها ويجسد شخصيته محمد ممدوح العديد من الخلافات، وخصوصا بعد زواجه الثاني من عائشة بن أحمد زميلته في العمل فتقرر الزوجة الأولى إنهاء حياتها الزوجية، والسفر للخارج.

مسلسل تقاطع طرق بطولة الفنانة منى زكي، والفنانين محمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب وعائشة بن احمد، ومن اخراج تامر محسن.

وتعاقدت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد على فيلم "ريتسا"، التي تشارك فيه البطولة الفنان محمود حميدة، وتلعب شخصية بنفس اسم الفيلم ضمن أحداثه، ومن المفترض تصويره خلال منتصف شهر ديسمبر المقبل.
بدون مكياج.. شاهد عائشة بن أحمد في أحدث ظهور لها
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