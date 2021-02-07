التعليم تكشف عن موعد انتهاء مدة استيفاء بيانات المعلمين المرشحين للترقى على وظائف الكادر









أعلنت وزارة التربية والتعليم أن يوم الأحد القادم الموافق 14/2/2021، سيكون آخر فرصة أمام المعلمين، لاستيفاء متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقى، وذلك بعد أن تم مد المدة الرسمية السابق اعلانها والتي كان من المقرر أن تنتهي 31 يناير 2021.يأتي ذلك فى إطار الحرص على الصالح العام للمعلمين الذين تم ترشيحهم لترقيات العام 2019/2020





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وقالت وزارة التربية والتعليم موجهة رسالتها للمعلمين: "يرجى سرعة استيفاء الاختبارات، أو تقديم إقرارات المدة البينية، أو تقييمات مدير المدرسة، وتقييمات الموجه الفنى، أو استيفاء ملف الإنجاز وجميع متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقى وكلمة السر".وكان قد تم فتـح الموقع الإلكتروني لتسجيل فتح بـاب التسجيـل لاستيفاء متطلبـات منح شهادة الصلاحية للمعلميـن / الأخصائيين المساعدين المتعاقدين المعلمين المساعدين المتعاقدين، وذلك لمن مضى على تعاقدهم سنة فى تاريخ 17/1/2021 ولا تتجاوز مدة تعاقدهم سنتين فى 31/5/2021وشددت وزارة التربية والتعليم، على أن يقدم المعلمون /الأخصائيون المساعدون الذى تنطبق عليهم الشروط ملفا متكاملا بالإدارة التعليمية التابع لها تمهيدًا لتسليمه لفروع الأكاديمية.وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه يجب أن يتضمن ملف المعلمين والأخصائيين المتقدمين ما يلي:1 - صحيفة الأحوال الإلكترونية المطبوعة معتمدة من شئون العاملين.2 - نسخة طبقة الأصل من عقد المعلم المساعد مستوفيا جميع البنود.3 - شهادة اجتياز برنامج التطبيقات التربوية أو إخلاء الطرف الدال عليها.4 – إفادة من فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالإنتهاء من محو أمية (10) من المواطنين الأميين بالمحافظة (هذا الشرط خاص فقط بالمتعاقدين فى مسابقة الـ30 ألف معلم طبقا لما هو متضمن فى عقودهم ويعفى ذوو الاحتياجات الخاصة نسبة 5% من هذا الشرط).5 - شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلى ICDL، أو شهادة لبرنامج تدريبى للمهارات الأساسية لتطبيقات Office ونظام التشغيل Windows والمعتمد من المجلس الأعلى للجامعات للبرامج الآتية:أ. الدورة التدريبية AITC التي تقدمها الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات.ب. شهادة IC3 plucج. شهادة MICIT والتي تصدرها شركة MKCLد. الدبلوم الدولى في مهارات تقنية المعلومات.Cambridge IT Skills 6 - تقارير تقويم الأداء من مدير المدرسة والموجه بمرتبة كفء على النموذج المعد من قبل الأكاديمية.7 - خطاب ترشح من مدير المدرسة.8 - صورة طبق الأصل من شهادة البكالوريوس أو الليسانس معتمدة من شئون العاملين بالإدارة التعليمية التابع لها.9 - شهادة الدبلوم العام فى التربية لغير خريجي كلية التربية ويستثنى الحاصلون عل بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمى علم النفس والاجتماع إذا كان متقدمًا لشغل وظيفة أخصائى.10- مفردات المرتب موضحًا بها بند الصرف المحدد للتعاقد على وظيفة معلم مساعد.11- صورة بطاقة الرقم القومي وكلمة السر.جدير بالذكر أنه من خلال رصد إحصائية التدريب وحصاد التنمية المهنية للمعلمين، حتى 15 ديسمبر 2020، تم تدريب 101 ألف معلم، من معلمي الصف الرابع الابتدائي إلى الصف الثالث الإعدادي، بدون أي تكلفة على ميزانية الدولة، مما يعد إنجازًا رغم مواجهة ظروف جائحة كورونا.كما تم ترقية 301 ألف معلم، وتغيير المسمى الوظيفي لــ 4000 معلم، بالإضافة إلى تدريبات إدارات التربية الخاصة والتعليم المجتمعي والإدارة المركزية للقيادات التربوية، حيث بلغ عدد المتدربين نحو 600 ألف متدرب.