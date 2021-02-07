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رياضة

بخلاف بي إن سبورت.. قناة عربية تعلن إذاعة مباراة الأهلى والبايرن مجانا

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:05 ص
الأهلى وبايرن ميونيخ
الأهلى وبايرن ميونيخ
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عمرو الحلوانى

قررت قناة الكأس القطرية بث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى أمام بايرن ميونيخ الألمانى والمقرر إقامتها غدا الإثنين فى إطار لقاءات نصف نهائي كأس العالم للأندية عبر قنواتها المفتوحة .


وكانت بى إن سبورت القطرية أعلنت أيضا إذاعة المباراة عبر قنواتها المفتوحة فى مفاجأة سارة لجماهير النادي الأهلي والتى تترقب مواجهة الغد العالمية أمام بايرن ميونيخ .



وفى هذا السياق ، كشف طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، آخر كواليس المارد الأحمر قبل مباراة بايرن ميونيخ غدا.


وقال قنديل خلال مداخلة هاتفية بالإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي يذاع على قناة on: "مسحة كورونا للاعبين الخاصة بمباراة بايرن ميونخ القادمة، جاءت سلبية".


وأشار إلى أن هناك العديد من التفاصيل والاستعدادات لتلك المباراة، وهناك روح وارتفاع كبير في معنويات اللاعبين قبل المباراة.


وأكمل: "طبيعي يكون هناك قلق في المباريات المهمة ومن المتوقع أن يحضر 20 ألف وكلهم إن شاء الله جماهير الأهلي".


وأضاف: "بايرن ميونخ وصل وكان عنده مشكلة واتحلت، وكعادة النادي الأهلي يستعد جيدا ويسعى للفوز، وما نحتاجه هو التوفيق ونتمناها مباراة تليق بالنادي الأهلي واسم النادي الأهلي، وبالنسبة للجمهور لا يتسلم التذكرة قبل عمل مسحة وحصوله على نتيجة".

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