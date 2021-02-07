مدرب المنتخب الأولمبي: الأهلي سيفوز على بايرن ميونيخ بهدفين لـ مروان محسن

توقع وائل رياض شيتوس مدرب منتخب مصر الأوليمبي فوز النادى الأهلى أمام بايرن ميونيخ فى مباراة الغد الاثنين بكأس العالم للأندية.





ويلتقى المارد الأحمر بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني نظيره فريق بايرن ميونيخ مساء غد الاثنين فى إطار منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية.





قال وائل رياض عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

تخيل معايا بجد مش هزار : فوز الأهلي ٢-١ والهدفين لمروان محسن.





يذكر أنه تقرر ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،القميص الأحمر والشورت الأسود والجوارب الحمراء في مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية غدا أمام بايرن ميونيخ، الذي سيرتدي القميص الأبيض، وفقا لما أسفر عنه الاجتماع الفني للمباراة الذي عقد صباح اليوم الأحد داخل مقر إقامة البعثة.





حضر الاجتماع المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي ومنسق الأهلي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق، وجمال جبر مدير إدارة الإعلام، والدكتور عمرو محب القائم بأعمال الترجمة بالجهاز الفني.





كما حضر الاجتماع أمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق، ونائبه أشرف عمر، وحنان الزيني، مدير اللوائح والتراخيص في النادي، وأيضا الكابتن ماهر عبد العزيز ورأفت إبراهيم إداريي الفريق.





شهد الاجتماع الاتفاق على أن يرتدي الأهلي القميص الأحمر والشورت الأسود والجوارب الحمراء، على أن يرتدي حارس مرماه الطاقم الأصفر كاملا، في حين يرتدي بايرن ميونيخ الطقم الأبيض كاملا وحارس مرماه اللون الأزرق كاملا.



