برلماني: وزير النقل يتخذ الرئيس السيسي قدوة.. ويستحق الإشادة من البرلمان

أكد النائب حسن المير عضو مجلس النواب، أن الفريق كامل الوزير وزير النقل، يتخذ من الرئيس عبد الفتاح السيسى القدوة فى العمل والاخلاص لمصر ، مشيرًا الى ان قاموس الإجازات لا يعرفه هذا الوزير الذى يعمل ليلا ونهارا وفى جميع أيام الاجازات بما فيها يوم الجمعة.





وقال "المير" فى بيان له أصدره اليوم ، أن الفريق كامل الوزير يستحق الاشادة الكبيرة التى حظى بها من جميع زملائى اعضاء مجلس النواب، فى صفوف الاغلبية والمعارضة والمستقلين ، معربًا عن أمله فى ان يكون جميع الوزراء فى الحكومة مثل الفريق كامل الوزير، مضيفاً: "لكن للاسف الشديد خرج علينا احد الوزراء ببيان أصدره أعلن فيه بكل بجاحة أنه يقضى اجازة 25 يناير التى قررتها الحكومة يوم الخميس قبل الماضى مع أسرته.





وتفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، مشروع تطوير طريق المنصورة /جمصة (رافد جمصة) بطول 50 كم، وتكلفة مليار و268 مليون جنيه ليصبح 10.5 متر بكل اتجاه (3 حارات لكل اتجاه)، حيث بلغت نسبة تنفيذه 70% يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الحالية.





كما تفقد الوزير قطاعات المشروع المختلفة وأكد ضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء منه في الموعد المحدد(30 يونيو2021)، كما وجه وزير النقل بضرورة تأمين مواقع العمل باستخدام العلامات الإرشادية والإضاءة أثناء تطوير ورفع كفاءة الطريق وضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل، مشيرا إلى الأهمية الكبيرة للطريق في الربط بين مدينة المنصورة وجمصة والطريق الدولي الساحلي.





وتفقد الوزير معدلات تنفيذ رفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي (مرحلة أولى) بطول 9 كم وتكلفة 108.7 مليون جنيه، وذلك في المسافة من كوبري البستان حتى مدخل دمياط الجديدة ضمن مشروع قطاع ( 3أ)، حيث أكد الوزير ضرورة تكثيف الأعمال خاصة أنه يجري حاليًا إعداد خطة شاملة لتطوير الطريق الدولي الساحلي من بورسعيد إلى الإسكندرية بطول 316 كم.