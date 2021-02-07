تاجر مخدرات يلقي بنفسه من الطابق الثاني أثناء محاولة ضبطه بقنا

ألقى تاجر مخدرات، بنفسه من الطابق الثاني، بقرية دندره التابعة لمركز قنا، أثناء محاولة قوة أمنية ضبطه وإحضاره، تنفيذا لقرار النيابة.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بإصابة أحمد.ر.ح، 24 عاما، تاجر مخدرات، مقيم بقرية دندره، أثناء محاولة ضبطه من قبل قوة أمنية.

تبين أن المتهم بحوزته كمية حشيش مخدر، و ألقى بنفسه أثناء محاولة القبض عليه تنفيذًا لقرار النيابة العامة بضبطه و إحضاره.

تم نقل المتهم إلى مستشفى قنا العام، لتلقى العلاج اللازم، مع تعيين الحراسة اللازمة لحين تماثله للشفاء.

تحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

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