الوحدة الوطنية في أبهى صورها .. وفد كنسي يقدم مساهمة لاستكمال بناء مسجد بقنا.. صور

قدم وفد كنسي من مطرانية دشنا للأقباط الأرثوذكس بقنا، بتوجيهات من الأنبا تكلا أسقف دشنا وتوابعها، مساهمة عينية للقائمين على بناء مسجد النعمانى بمدينة دشنا.





تكون الوفد من 3 من الآباء و القساوسة، برئاسة القمص بولس مترى وكيل مطرانية دشنا، وسط ترحاب من الأهالى المتواجدين بجوار المسجد.





و استقبل القائمون على بناء المسجد، الوفد الكنسي بالترحاب، مؤكدين أن تجاور المسجد مع كاتدرائية مار جرجس، رسالة محبة وسلام.

و أشار القائمون على بناء المسجد، إلى أن المسجد يبنى بالجهود الذاتية من الأهالى على مساحة 200 متر.

وأكد القائمون على بناء المسجد، اعتزازهم بالروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية، التي تميز أبناء دشنا، و أن المساهمة من جانب الكنيسة تؤكد روح المحبة والتسامح و أن أبناء مصر سيظلون يدًا واحدة ورمزا للتسامح و ستظل مصر نسيج مترابط بأواصر المحبة والسلام.





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