رئيس جامعة جنوب الوادى يتابع جاهزية الكليات لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول

التقى الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، بأمناء كليات الجامعة و مديرى الإدارات ومسئولى شئون الطلاب لمتابعة جاهزية الكليات لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.





وحضر الاجتماع كل من، الدكتور أحمد عكاوي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.





وأكد رئيس الجامعة، أن الامتحانات هى حصاد العمل الجامعى، مشددا على ضرورة أن تتم فى إطار من الالتزام بالقواعد المنظمة واللوائح، وأنه لن يتم التهاون مع أى تجاوز.





وأشار رئيس الجامعة، إلى ضرورة الاهتمام بنظافة اللجان والتعقيم بصورة يومية وتوفير غرف عزل لحالات الاصابة بفيروس كورونا و متابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية و توفير الكواشف الحرارية و تواجد سيارات الاسعاف في محيط اللجان بمختلف كليات الجامعة.





وأضاف رئيس الجامعة، أن المدن الجامعية ستبدأ في استقبال الطلاب اعتبارًا من 16 فبراير ، مشددًا على ضرورة الاهتمام بنظافة المباني وجودة الوجبات المقدمة للطلاب.





اقرأ أيضًا :

بإجمالي 86 حالة.. تعافي وخروج 5 مصابين بـ كورونا من مستشفى قفط التعليمي

الكشف على 1100 حالة خلال قافلة طبية بنجع حمادي ‪ ‬