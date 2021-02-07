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علي السيد: أداء جنوب أفريقيا بالاتحاد الأفريقي "محبط".. شاهد

الأحد 07/فبراير/2021 - 01:18 م
الصحفي علي السيد
الصحفي علي السيد
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نورهان رأفت
قال الكاتب الصحفي علي السيد، مدير تحرير جريدة الأهرام، إن أداء دولة جنوب افريقيا ، خلال إدارتها للاتحاد الافريقي محبط للغاية، ويأتي على خلاف الفعاليات والأحداث المهمة، التي شهدها الاتحاد، خلال رئاسة مصر.

وأضاف، خلال استضافته في برنامج "صباحك مصري "، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2" ، أن  جنوب إفريقيا، لم تقدم الجديد للمنطقة، ولم تظهر القوة في التعامل مع قضية سد النهضة.

وكشف "السيد" عن تورط دولة جنوب أفريقيا في جزء كبير، من مماطلة المفاوضات الخاصة بسد النهضة، متابعا: "لم تقدم أي إنجاز يذكر في أي ملف".

وتابع: أديها صفر من عشرة في تقييمها لرئاسة الاتحاد، وأزمة كورونا لا تتحمل أداءها الضعيف.

وأكمل: أزمات أفريقية كثيرة منها أزمة الحدود السودانية، لم تظهر حيالها دولة جنوب أفريقيا أي حلول.
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