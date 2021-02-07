أمينة خليل تستجيب لمتابعيها وتنشر صورة من طفولتها

نشرت أمينة خليل صورة من طفولتها عبر خاصية ستوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت أمينة خليل في الصورة من طفولتها، وذلك استجابة منها لأحد متابعيها حين طالبها بنشر صورة وهي صغيرة.





وأكدت أمينة خليل من خلال الرد على متابعيها أنها دائما تلجأ إلى الصلاة عندما تشعر بالضيق قائلة: "أصلي لله هو الوحيد الذي يستطيع أن يهدئ قلبي وأن يمنحني القوة لأقوم من جديد"، كما كشفت أن اليونان هي بلدها المفضل".





وعن أكلتها المفضلة، لفتت أمينة خليل إلى أنها تحب المكرونة الاسباجتي كثيرًا، خاصة بالجبنة الموتزاريلا.





وردا على سؤال عن شخصية ديزني المفضلة التي تحب أن تجسدها، قالت إنها تفضل شخصية Mulan.







يذكر أن أمينة خليل شاركت مؤخرًا في بطولة فيلم "توأم روحي" والذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه بعد أزمة فيروس كورونا في السينما بعدما تم تأجيله.



