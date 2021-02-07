ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أمينة خليل تستجيب لمتابعيها وتنشر صورة من طفولتها

الأحد 07/فبراير/2021 - 01:03 م
أمينة خليل و هي صغيرة
أمينة خليل و هي صغيرة
Advertisements
ندى فكري
نشرت أمينة خليل صورة من طفولتها عبر خاصية ستوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
 
وظهرت أمينة خليل في الصورة من طفولتها، وذلك استجابة منها لأحد متابعيها حين طالبها بنشر صورة وهي صغيرة.

وأكدت أمينة خليل من خلال الرد على متابعيها أنها دائما تلجأ إلى الصلاة عندما تشعر بالضيق قائلة: "أصلي لله هو الوحيد الذي يستطيع أن يهدئ قلبي وأن يمنحني القوة لأقوم من جديد"، كما كشفت أن اليونان هي بلدها المفضل".

وعن أكلتها المفضلة، لفتت أمينة خليل إلى أنها تحب المكرونة الاسباجتي كثيرًا، خاصة بالجبنة الموتزاريلا.

وردا على سؤال عن شخصية ديزني المفضلة التي تحب أن تجسدها، قالت إنها تفضل شخصية Mulan.

يذكر أن أمينة خليل شاركت مؤخرًا في بطولة فيلم "توأم روحي" والذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه بعد أزمة فيروس كورونا في السينما بعدما تم تأجيله.

فيلم "توأم روحي" تدور أحداثه في إطار رومانسي، بطولة حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، ورجاء الجداوي، إخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أحمد السبكي.
أمينة خليل تستجيب لمتابعيها وتنشر صورة من طفولتها
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

سيدة عظيمة.. شريف رمزي ينعى والدة حسن الرداد

حسن الرداد يرثي والدته بمجموعة من الصور أثناء طفولته

توأمى.. حسن الرداد يستعيد ذكرياته مع والدته الراحلة

بصورة من حفل زفافه.. حسن الرداد يستعيد ذكرياته مع والدته الراحلة

الحب كله.. حسن الرداد في صورة مع والدته قبل وفاتها.. شاهد

بحبك يا أمي.. حسن الرداد يستعيد ذكرياته مع والدته الراحلة

ترشيحاتنا

هل التدخين حرام وشرب السجائر ينقض الوضوء.. اعرف رأي الشرع

رفض طعن مرتضى منصور على قرار حل مجلس إدارة الزمالك وتعيين لجنة مؤقتة

مؤامرة أم مصادفة.. إعلامية: الأيام المقبلة تحمل مفاجآت بشأن فيروس كورونا

وزير التعليم: انتظروا قراراتنا النهائية بشأن الامتحانات والترم الثاني الأحد القادم

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم

بعد تصدرها التريند.. شاهد أجمل فساتين سامية الطرابلسي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. كيا سيراتو 2022 تظهر أثناء اختبارها

في عيد ميلاددها.. 15 صورة تبرز جمال وأناقة نادين نسيب نجيم

بعد تصدرها التريند.. شاهد أجمل فساتين سامية الطرابلسي