نائب محافظ الغربية: تطوير ورفع كفاءة 9 مراكز تكنولوجية

أكد الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية أهمية تطوير المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة لتقديم أفضل وأسرع خدمة للمواطنين والمستثمرين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة ومتكاملة من خلال إتاحة نظام مركزى موحد ومميكن ومربوط بالإدارات المختلفة وذلك من خلال تطبيق نظام "الشباك الواحد" وهو الفصل بين مقدم الخدمة وطالبها بما يساهم في الحد والقضاء على الفساد والقصور الإداري والبيروقراطية ويدعم جهود اللامركزية في إطار رؤية مصر 2030، بالإضافة إلى دعم متخذ القرار بمعلومات دقيقة؛ وسرعة استرجاع المعلومات مع الدقة والسرية للبيانات.





أضاف نائب المحافظ أنه تم تطوير ورفع كفاءة 9 مراكز تكنولوجية بالمحافظة حيث كانت سابقًا تعانى من التهدور والإهمال وعدم تحديث البيانات، حيث تم تزويدها بأحدث الأجهزة بالتنسيق مع وزارة التخطيط ووزارة الاتصالات حيث تم الدعم بـ(342) جهاز كبيوتر بمشتملاته و(50) طابعة و(41) سكانر و(55) فلاشة و(2) شاشة عرض وتوفير أجهزة مانع إنقطاع التيار الكهربى، وتم حل مشكلة العنصر البشرى وتزويدها بكوادر متميزة تعمل بكفاءة عالية وذلك من خلال توفير تدريب فعال لتنمية مهاراتهم والمتابعة المستمرة لما تم إنجازه من مهام، وجار التدريب فى مركز قطور لإعداده للتشغيل والتنسيق لإنشاء مركز تكنولوجي لكل من مركز ومدينة طنطا ومركز المحلة الكبرى.





واشار إلى أنه تم إتخاذ العديد من الإجراءات لرفع كفاءة منظومة المراكز التكنولوجية وهم: إعداد دليل موحد للخدمات المقدمة بالمراكز التكنولوجية يتضمن توحيد المستندات والرسوم لـ (46) خدمة تقدمها الأحياء وتعميمه على المراكز التكنولوجية بالمحافظة، اعتماد الايصال المميكن بكل المراكز على مستوى المحافظة ، تفعيل الدفع الإلكترونى ، تفعيل خدمة الرسائل الإلكترونية SMS حيث يتم إرسال رسائل فورية للمواطن فور تقديم طلبه لأى خدمة وإذا كانت هناك أوراق لم تستوفى أو إذا إنتهت خدمته ليتم تسليمها له، وجار تفعيل الدفع عن طريق فورى وإدخال جميع الخدمات الخاصة بمحافظة الغربية على بوابة خدمات المحليات.





قال نائب المحافظ إنه تم معاينة المراكز التكنولوجية بمحافظة الغربية لاختيار أفضل مراكز لحصولهم على الأيزو 9001، بالإضافة إلى إعداد خطة لتقييم أفضل مركز تكنولوجي وأفضل موظف على مستوى المحافظة وذلك لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين بين مراكز المدن والأحياء وفقًا للمعايير التى تتماشى مع أعمال المركز ورؤية مصر 2030.



