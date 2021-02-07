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رياضة

بعد التشهير به.. شريف إكرامي يتخذ الإجراءات القانونية ضد إحدى صفحات التواصل الاجتماعي

الأحد 07/فبراير/2021 - 02:14 م
شريف إكرامي
شريف إكرامي
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عبدالله هشام
أعلن شريف إكرامي حارس مرمى نادي بيراميدز اتخاذه الإجراءات الرسمية والقانونية ضد إحدى صفحات التواصل الاجتماعي بعد التشهير به والتحريض ضده. 

وسيتخذ محامي شريف إكرامي كل الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر استغرب الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني السابق لفريق بيراميدز، من تعاقد نادي بيراميدز مع شريف إكرامي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال تشاتشيتش في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "مندهش من تعاقد بيراميدز من حارس مرمى يبلغ من العمر 38 عاما، كما أنه سيسبب مشكلة في الفريق بسبب تواجد الهاني سليمان وأحمد الشناوي".

وتابع:" شريف إكرامي يؤدي بشكل جيد مع بيراميدز، لكن وجود 3 حراس مرمى في مستوى عالٍ سيسبب أزمة داخل الفريق، وذلك سبب عدم طلبي التعاقد مع حارس ثالث خلال فترة تواجدي في بيراميدز".

وتابع: "المهدي سليمان مستواه جيدا، وكان يشارك بشكل أساسي في معظم الأوقات".

وأشار: "المنافسة كانت جيدة بين المهدي سليمان والشناوي في مركز حراسة المرمى، لكن المهدي استغل الفرصة بشكل جيد وحجز مكان أساسي في تشكيلة بيراميدز، كما أن إصابة الشناوي عقب فترة توقف الدوري ساعدت المهدي سليمان في الاستمرار بشكل أساسي".
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