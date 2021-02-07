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بين الناس

القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تستجيب لشكوى سكان المقطم

الأحد 07/فبراير/2021 - 02:27 م
صدى البلد
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منار نور
أرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ردا على الشكوى الواردة تحت عنوان " سكان المقطم يستغيثون من المياه الملوثة وإضاءة الأعمدة في النهار" 

وجاء فيه أن شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى  أفادت انه بالمعاينة علي الطبيعة تبين أن قطعة الأرض الفضاء محفورة بعمق ثلاثة أمطار ومليئة بمياه جوفية لا تزيد عن ثلاثة سم ولا تخص شركة الصرف الصحى علما بأن شبكة الصرف الصحى بهذه المنطقة بحالة جيدة .

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصًا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، يأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360. 


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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