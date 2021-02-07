على طريقة محمد صلاح .. مصطفى محمد صاروخ مصري جديد يغزو الملاعب الأوروبية

يبدو أن الكرة المصرية على موعد مع نجم فرعونى جديد يخطف الأنظار فى الملاعب الأوروبية نتيجة المستويات المميزة





التى يقدمها مصطفى محمد خلال الأيام القليلة الماضية مع فريقه جالاتا سراى التركي .

وواصل مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي، عروضه المميزة مع فريقه الجديد بعد أن قاده للفوز على فنربخشة في ديربي تركيا والذي أقيم مساء أمس السبت، ضمن منافسات الدوري التركي.

وسجل مصطفى محمد هدف جالاتا سراى الوحيد في الدقيقة 54 من زمن اللقاء.

وجاء هدف مصطفى محمد الرائع بعدما راوغ مدافع فنربخشة وسدد كرة قوية سكنت شباك الخصم بنجاح، ويعد هذا هو الهدف الثاني في المباراة الثانية لمصطفى محمد مع جالاتا سراي، بعدما سجل في مباراته الأولى من ركلة جزاء أمام قاسم باشا.



واستحوذ مصطفى محمد على إشادات الصحف العالمية فى ظل المستوى المميز الذى قدمه فى المباراة ومواصلة تسجيل الأهداف مع فريقه التركي الجديد ويري الجميع أن مصطفى محمد صاروخ مصرى جديد على موعد مع التألق والإبداع فى الملاعب الأوروبية على طريقة النجم الذهبي محمد صلاح أحد أهم لاعب الدوري الإنجليزي خلال السنوات الماضية .



وبهذا الفوز ارتفع رصيد جالاتا سراي بعد الفوز على فنربخشة إلى النقطة 48 في صدارة جدول ترتيب الدوري، وبنفس الرصيد مع فنربخشه صاحب الوصافة.



وكان مصطفى محمد انتقل إلى جالاتا سراي قادما من الزمالك في الانتقالات الشتوية الماضية لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة.