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فن

مجدي الهواري: وجود فئات عمرية مختلفة في كايرو شو كان أهم مقياس للنجاح

الأحد 07/فبراير/2021 - 04:14 م
مجدي الهواري
مجدي الهواري
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شروق ابراهيم
حل المخرج مجدي الهواري ضيفا على موقع صدى البلد ، من أجل تكريمه عن نجاح مسرحية علاء الدين.

وقال مجدي الهواري، خلال حواره بالندوة: "بدأنا نلمس نجاح كايرو شو منذ عرض مسرحية " 3 ايام في الساحل" للنجم محمد هنيدي بعد 16 سنة عندما وجدنا اقبال كبير من الجمهور من فئات عمرية مختلفة، وذلك يدل على ان كان ينقصنا ثقافة الابداع ".

واضاف : "كان الهدف من كايرو شو أن يعود المسرح المصري كما كان في الماضي ويكون هناك تصنيف بين المسرح الكوميدي والاستعراضي والكلاسيك لأنه لا يوجد ما يسمى بالمسرحية الشاملة". 

وتابع : "مصر تسحتق ان يعود لها المسرح ، خاصة ان ردود افعال عند عرض المسرحية في المملكة العربية السعودية قال لنا الجمهور نحن تربينا على المسرح المصري ".
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