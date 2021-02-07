طريقة عمل البوريك للشيف شربيني .. 3 وصفات متنوعة أبرزها التركي

يعد البوريك من أجمل وألذ الأكلات التى يتم تناولها كوجبة سريعة عند الشعور بالجوع كما يمكن اخذها للعمل وتناولها بجوار المشروبات المختلفة ولكى تتمكنى من جودة المواد المستخدمة فيها وأنها امنة صحية بنسبة 100% نقدم لكم 3 وصفات مختلفة لعمل البوريك فى المنزل بمذاق رائع

من ابداع الشيف شربيني .





طريقة عمل بوريك بالجبنة

مقادير بوريك بالجبنة

كيلو دقيق

150 جرام سمـنة

50 جرام سكر

50 جرام محسن كيك

20 جرام خميرة

10 جرام بابريكا

جبنة قريش

زيتون

حبة البركة او سمسم

بيضة مخفوقة

طريقة تحضير بوريك بالجبنة

* اعجني العجينة عن طريق خلط المكونات مع بعضها في العجان اتركيها قليلا في الثلاجة حتى تخمر ثم ابدأي في استخدامها





* افرديها على سطح مرشوش دقيق لتصبح قطعة رقيقة استخدمي القطاعة لتقطيع العجينة قطع دائرية





* اخلطي الزيتون والجبنة والبابريكا باستخدام كبة كهربائية واستخدميها للحشو ثم احشي القطع الدائرية واغلقيها عن طريق لصق الأطراف





* ضعيها في صينية فرن و ادهنيها بالبيض المخفوق و زينها بالسمسم او حبة البركة حسب الرغبة وادخليها الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى يصبح لونها ذهبي ثم قدميها





طريقة عمل بوريك سبرينج رولز

مقادير بوريك

أوراق سبرينج رولز

لحم مفروم معصج

بودرة زعفران

زيتون اسود

بقدونس

جبنة مثلثات

زيت

ليمون

طريقة تحضير بوريك

* اخلطي اللحم المفروم مع الزيتون الأسود والجبنة المثلثات والزعفران والبقدونس المفروم





* احشي اوراق السبرينج رولز بالخليط ولفيها أصابع واقليها في زيت ساخن في طاسة و قدميها

طريقة عمل البوريك التركي

مقادير البوريك التركي بالجلاش

لفة جلاش

مقادير الحشوة :

ربع كوب جبنة قريش

ربع كوب جبنة قليلة الملح

نصف ملعقة كبيرة نعناع جاف

فلفل الوان – ثوم – كزبرة خضرا ء

مقادير صوص دهن الجلاش:

بيضة

لبن للوجه

زبدة

ملح وفلفل

نعناع جاف

رشة سمسم للوجه

طريقة تحضير البوريك التركي بالجلاش

* يفرم الفلفل الالوان مع الثوم ثم يضاف طع زبدة مقطعة صغيرة ويقلبو جيدا ثم يضاف الفلفل الاسود





* يخلط البيض مع اللبن ثم يضاف فلفل اسود ويقلب جيدا ثم يضاف سمنة مع البيض واللبن





* نحضر طبقتين من الجلاش ثم يدهن بخليط البيض واللبن والسمنة ثم تضع الحشوة الجبن بالفلفل ثم تغلق مثل السرة





* ثم تغلق بلف ورق البصل الاخضر حول الجلاش ثم تدهن من على الوجه بخليط البيض واللبن





* ثم يرش السمسم ثم يضوع في الفرن حتى تمام النضج



