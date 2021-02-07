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رياضة

جاهزين؟.. رسالة قوية من الأهلي لـ بايرن ميونخ قبل موقعة الغد

الأحد 07/فبراير/2021 - 05:03 م
صدى البلد
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محمد السعيد
وجّه النادي الأهلي رسالة لنادي بايرن ميونخ، قبل مباراة الغد، التي ستجمع الفريقين، في الدور نصف النهائي، من بطولة كأس العالم للأندية.

وكتب الأهلي على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك": لدينا تحدٍ مختلف قبل مباراة الغد بعد ساعة من الآن.. جاهزين".

وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي بكأس العالم للأندية، بعد الفوز على الدحيل القطري بهدف دون رد سجله حسين الشحات، في المباراة التي أقيمت على ستاد المدينة التعليمية بالدوحة، الخميس الماضي

وتقام بطولة كأس للأندية بمشاركة "الدحيل القطري" بطل دوري البلد المستضيف للبطولة"، بايرن ميونخ الألماني "بطل دوري أبطال أوروبا"، الأهلي المصري "بطل دوري أبطال أفريقيا"، بالميراس البرازيلي "بطل كأس ليبرتادوريس"، أولسان هيونداي "بطل دوري أبطال آسيا"، تيجريس أونال "بطل الكونكاف".
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