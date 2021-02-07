الاتحاد السكندري يواجه النجوم في أول مشوار كأس مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، قرعة دور الـ 32 لكأس مصر موسم 2021، وأسفرت القرعة على مواجهة الاتحاد السكندري لنظيره نادي نجوم المستقبل يوم الاحد الموافق 2-14 من الشهر الجاري علي استاد حرس الحدود في الساعة الثانية والنصف عصرًا.

وفي حالة فوز الاتحاد السكندري سيواجه الفائز من مباراة البنك الأهلي وادي دجلة.

ويواجه اليوم الاتحاد السكندري نظيره الزمالك في الدوري الممتاز موسم 2020-2021 علي استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.





ويدخل الاتحاد بالمركز العاشر برصيد 11 نقطة من 7 مباريات فقط، منتشيًا بفوزه العريض في المباراة الماضية على حساب المقاصة برباعية نظيفة،بينما يدخل الزمالك اللقاء ومعه 23 نقطة علي قمة جدول الترتيب ساعيًا لمصالحة جماهيره بعد الخسارة من غزل المحلة بثنائية.





يذكر أن هذا اللقاء يشهد للمرة الأولى مشاركة لاعب نادي الزمالك والمعار في صفوف الاتحاد السكندري الإيفواري رزاق سيسيه وهو نجم سيد البلد وهداف الفريق بعد قرار اتحاد الكرة هذا الموسم بتعديل عقود إعارة اللاعبين ليحق لهم المشاركة أمام فرقهم.





وكانت هذه المشكلة تواجه زعيم الثغر وغيره من الاندية التي تقوم باستعارة لاعب ويكون نجم الفريق وتفقد خدماته في المباريات الصعبة بسبب هذا البند.