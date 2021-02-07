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رياضة

الإسماعيلي يوافق على طلب "يوفيتش" المدير الفني

الأحد 07/فبراير/2021 - 05:52 م
صدى البلد
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نانسي القاضي
وافق مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، على طلب البوسني دراجان يوفيتش المدير الفني للفريق بوجود مساعد في الجهاز المعاون له من موطنه، لتولي منصب المدرب العام للفريق.

ومن المقرر أن يصل المدرب البوسني، خلال الايام القليلة المقبلة. 


وشهدت الساعات الماضية تعيين أحمد الدهراوي خلفًا لسعفان الصغير، ورحيل أحمد العجوز المدير الفني المؤقت للفريق، والإبقاء على عطية صابر مدرب الفريق.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الاتحاد السكندري الخميس المقبل في الدوري.

يذكر أن اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية يؤازر الفريق الأربعاء المقبل قبل السفر للإسكندرية للمواجهة الهامة والمرتقبة.
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