خاص.. الإسماعيلي يعاقب الشامي بعقوبة مالية ضخمة

شهدت التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عودة محمد الشامي، لاعب الفريق للتدريبات، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها الخميس المقبل؛ ضمن منافسات بطولة الدوري العام.
وعلم موقع "صدى البلد"، أن الإسماعيلي فرض عقوبة مالية قدرها ١٠٠ ألف جنيه طبقًا للائحة على اللاعب بسبب تصريحاته الإعلامية الأخيرة.
وكان "الشامي" خاض تدريبات الجري حول الملعب بالأمس، عقابًا له قبل أن يتدخل البوسني "دراجان يوفيتش" لعودة اللاعب للتدريبات الجماعية من جديد.
ووافق مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، على طلب البوسني دراجان يوفيتش المدير الفني للفريق بوجود مساعد في الجهاز المعاون له من موطنه، لتولي منصب المدرب العام للفريق.
ومن المقرر أن يصل المدرب البوسني خلال الأيام القليلة المقبلة.
وشهدت الساعات الماضية تعيين أحمد الدهراوي خلفًا لسعفان الصغير، ورحيل أحمد العجوز المدير الفني المؤقت للفريق، والإبقاء على عطية صابر مدرب الفريق.
ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الاتحاد السكندري الخميس المقبل في الدوري.
يذكر أن اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية يؤازر الفريق الأربعاء المقبل قبل السفر للإسكندرية للمواجهة الهامة والمرتقبة.