ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

خاص.. الإسماعيلي يعاقب الشامي بعقوبة مالية ضخمة

الأحد 07/فبراير/2021 - 06:05 م
محمد الشامي
محمد الشامي
Advertisements
نانسي القاضي
شهدت التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عودة محمد الشامي، لاعب الفريق للتدريبات، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها الخميس المقبل؛ ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

وعلم موقع "صدى البلد"، أن الإسماعيلي فرض عقوبة مالية قدرها ١٠٠ ألف جنيه طبقًا للائحة على اللاعب بسبب تصريحاته الإعلامية الأخيرة.

وكان "الشامي" خاض تدريبات الجري حول الملعب بالأمس، عقابًا له قبل أن يتدخل البوسني "دراجان يوفيتش" لعودة اللاعب للتدريبات الجماعية من جديد.

ووافق مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، على طلب البوسني دراجان يوفيتش المدير الفني للفريق بوجود مساعد في الجهاز المعاون له من موطنه، لتولي منصب المدرب العام للفريق.

ومن المقرر أن يصل المدرب البوسني خلال الأيام القليلة المقبلة. 

وشهدت الساعات الماضية تعيين أحمد الدهراوي خلفًا لسعفان الصغير، ورحيل أحمد العجوز المدير الفني المؤقت للفريق، والإبقاء على عطية صابر مدرب الفريق.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الاتحاد السكندري الخميس المقبل في الدوري.

يذكر أن اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية يؤازر الفريق الأربعاء المقبل قبل السفر للإسكندرية للمواجهة الهامة والمرتقبة.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

رسميًا.. دراجان يوفيتش مديرا فنيا لـ نادي الإسماعيلي

من هو مدرب الإسماعيلي الجديد؟.. البوسني دراجان يوفيتش المدير الفني الجديد للإسماعيلي

صدى البلد يرصد لحظة تعاقد الاسماعيلي مع دراجان يوفيتش.. صور

بدون شروط جزائية.. وكيل مدرب الإسماعيلي الجديد يكشف تفاصيل العقد

بعد رحيلهما عن الفريق.. الإسماعيلي يفاوض هذا الثنائي

مدرب الإسماعيلي يدرس الاتحاد والزمالك بالفيديو

ترشيحاتنا

انهيار منزل في بولاق الدكرور .. ونقل المصابين للمستشفى

هجوز خلاص.. بالأبيض شيما الحاج تخطف الأنظار على إنستجرام

بعد رفض طعنه.. مرتضى منصور: بيان هام لفضح المؤامرة القطرية

جاهزين؟.. رسالة قوية من الأهلي لـ بايرن ميونخ قبل موقعة الغد

خاص.. الإسماعيلي يعاقب الشامي بعقوبة مالية ضخمة

المخالفات فى النيابة.. ماذا يعنى رفض طعن مرتضى منصور بشأن رئاسة الزمالك

Advertisements

بعد رفض طعنه.. مرتضى منصور: بيان هام لفضح المؤامرة القطرية

طلب جديد بالرحيل .. الأزمات تحاصر بيراميدز وتهدد مسيرته فى الدوري

خالد الغندور: الأهلي يخسر أمام بايرن ميونيخ.. وهذه نصيحتى لـ موسيماني

تشكيل الاتحاد.. حسام حسن يطالب لاعبيه بالفوز على الزمالك فى موقعة اليوم

المخالفات فى النيابة.. ماذا يعنى رفض طعن مرتضى منصور بشأن رئاسة الزمالك

كلام كبار.. بايرن ميونخ يوجه رسالة لـ الأهلي قبل مواجهة الغد

إحنا بطل إفريقيا .. تصريح قوى من الشناوى بشأن مواجهة الأهلي وبايرن ميونيخ

لأول مرة في مواجهة الفريقين.. الاتحاد السكندري يفاجئ الزمالك في لقاء الليلة

بعد التشهير به.. شريف إكرامي يتخذ الإجراءات القانونية ضد إحدى صفحات التواصل الاجتماعي

جاهزين؟.. رسالة قوية من الأهلي لـ بايرن ميونخ قبل موقعة الغد

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة

هل تعرض البافاري لمؤامرة؟.. رئيس بايرن ميونخ يفجر مفاجأة مدوية قبل مواجهة الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الموت الأسود يعود.. العالم على موعد مع وباء جديد قريبا | تفاصيل

شاهد.. دودج تكشف عن وحشها الجديد دورانجو SRT هيلكات 2021

وصفات جديدة.. طريقة عمل البصارة بأسهل الخطوات