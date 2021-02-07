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فن

ريهام أيمن تتألق في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا ... شاهد

الأحد 07/فبراير/2021 - 06:32 م
صدى البلد
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سيد احمد
شاركت الفنانة ريهام أيمن جمهورها  بـ عدة صور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعة  لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

وعلقت ريهام ايمن على الصور قائلة " مرحبًا بالجميع " وحازت الصور على اعجاب كبير من متابعيها.. وجاءت التعليقات كالآتى : 


جميل كالعادة  - تالق واناقه وجمال  - بسم الله ماشاء الله قمر 


وكانت أحدث مشاركات ريهام أيمن الفنية، بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها الفنان شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس. 


يذكر أن ريهام أيمن، تزوجت من شريف رمزي في 15 مايو 2015، واحتفل الفنان شريف رمزي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، بعيد ميلاد زوجته الفنانة ريهام أيمن.  


ونشر شريف رمزي مجموعة من الصور له مع زوجته وعلق عليها قائلا: "‏كل سنة وانتي طيبة يا حبيبة قلب روح عمر عقل حياة أحلام قلب كيان مشاعر وجدان حياة قلبي.. بجد كل سنة وانتي في حضني ومنورة حياتي بحبك قد كل حاجة في الدنيا ربنا يخليكي ليا ولولادك بالمرة".  
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