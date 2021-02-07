اتفاق تعاون بين الأزهر الشريف وهيئة «تعليم الكبار» للقضاء على الأمية والنهوض بالمجتمع

وقع الأزهر الشريف والهيئة العامة لتعليم الكبار، اليوم الأحد، اتفاق تعاون للمساهمة في القضاء على ‏الأمية وتقديم التوعية داخل فصول محو الأمية، للنهوض بالمجتمع وتحقيق التنمية المستدامة لجميع ‏أفراده، وذلك انطلاقًا من الدور التاريخي للأزهر الشريف في نشر العلم وسماحة الإسلام، وإيمانه ‏بضرورة تنمية المجتمع ورفع مستوى الوعي لدى المواطنين من خلال المساهمة في القضايا القومية وعلى ‏رأسها محو الأمية وتعليم الكبار.‏









وقال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، عقب توقيع البروتوكول إن مشكلة الأمية ‏من أكبر المشكلات التي تواجه تنمية المجتمع المصري في الوقت الراهن، لما لها من آثار سلبية على ‏مناحي الحياة، وأننا في الأزهر نهتم بقضايا وطننا ونسخر كل جهودنا لخدمة هذا الوطن والارتقاء به، ‏والتعليم هو أهم روافد التنمية والتقدم، ومحو الأمية والكبار واجب وطني لا يتوانى الأزهر عن القيام ‏به من خلال معلميه ووعاظه على مستوى الجمهورية، وأن الأزهر سيقدم كل الدعم في هذا المجال من ‏خلال هذا الاتفاق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.‏









‏من جانبه، قال الدكتور عاشور أحمد عمري، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، إن الهيئة تعمل بكل ‏طاقتها وخصوصًا في هذا الوقت الذي يحتاج فيه الوطن إلى سواعد أبنائه للارتقاء بالوطن والمشاركة في ‏النهضة المنشودة، وأن الهيئة تقوم ببرامج علمية وعملية لتحقيق هدف محو الأمية وتعليم الكبار ‏بالتعاون مع الجهات المعنية وخصوصًا مؤسسة بحجم الأزهر الشريف وقطاعاته المنتشرة في ربوع ‏الجمهورية، وأن الهيئة تسعى للاستفادة من كل الأدوات المتاحة لتحقيق أهدافها وخصوصًا التعليم عن بعد ‏من خلال أفراد الأسرة المتعلمين والذين يحملون أجهزة إلكترونية كوسيط للتواصل مع الكبار ‏وإرسال المواد التعليمية لهم في ظل جائحة كورونا.‏







