كهرباء الإسكندرية تنظم ندوة عن الترشيد .. صور

ندوة عن ترشيد الطاقة
ندوة عن ترشيد الطاقة
وفاء نور الدين

نظمت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء ندوة توعوية موسعة حول "أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء"، بالتعاون والتنسيق مع إدارة رعاية الشباب بجامعة الإسكندرية انطلاقاً من دورها الريادي في خدمة المجتمع السكندري.


أقيمت فعاليات الندوات تحت رعاية  المهندس إيهاب الفقي – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء، وحاضر الندوة من جانب الشركة المهندسة حنان فراج - مدير إدارة الطلب على الطاقة  والمهندسة  شهيرة أحمد عبد الجواد  مهندس أول  بقطاع البحوث والجودة وترشيد استخدام الطاقة الكهربائية. 
 

نصائح لترشيد الكهرباء 


أكد المحاضرين على  الترشيد لا يعني الحرمان بل يعني الاستخدام الأمثل للموارد وقدمت أهم النصائح والخطوات لتحقيق أقصى كفاءة لاستخدام الطاقة

​1. الإضاءة الذكية
​الاعتماد على لمبات LED: توفر ما يصل إلى 80% من الطاقة مقارنة باللمبات التقليدية وتدوم لفترات أطول.
​الاستفادة من ضوء النهار: فتح الستائر نهاراً يغني عن تشغيل الإضاءة الصناعية في الغرف.
​ثقافة "الإغلاق": الالتزام بإطفاء الأنوار في الغرف غير المشغولة.
​2. التعامل الاحترافي مع الأجهزة الكهربائية
​نزع القابس (Vampire Power): الكثير من الأجهزة تستهلك طاقة بمجرد توصيلها بالكهرباء حتى وهي مطفأة (مثل شواحن الهواتف وأجهزة الميكروويف)، لذا يجب نزع القابس عند عدم الاستخدام.
​ضبط التكييف: الضبط المثالي لدرجة الحرارة هو 24 درجة مئوية؛ فكل درجة أقل تزيد من استهلاك الطاقة بشكل كبير.
​الغسالات: تشغيل الغسالة بحمولتها الكاملة واستخدام المياه الباردة كلما أمكن يوفر قدراً هائلاً من الكهرباء.
​3. صيانة الأجهزة وكفاءتها
​تراكم الثلج في الثلاجة: يؤدي لزيادة استهلاك المحرك للكهرباء، لذا يجب تذويب الثلج بانتظام لضمان كفاءة التبريد.
​تنظيف الفلاتر: تنظيف فلاتر التكييف بصفة دورية يحسن من تدفق الهواء ويقلل الجهد المبذول من الجهاز.
​ملصق كفاءة الطاقة: عند الشراء، يجب اختيار الأجهزة التي تحمل أعلى تصنيف لكفاءة الطاقة (اللون الأخضر).
​4. السخان الكهربائي
​يُفضل ضبط "الثرموستات" عند درجة حرارة ما بين 50 إلى 60 درجة مئوية لتجنب الاستهلاك المفرط وللحفاظ على العمر الافتراضي للسخان.


كما أكد المحاضرون   على أهمية التوسع في إنشاء محطات الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، خاصة أنّها طاقة مستدامة لا تنقص ومتاحة في كل الأوقات، عكس الوقود الأحفوري مثل البترول والفحم.


شهدت الندوة حضوراً لافتاً وتفاعلاً حيوياً، حيث تم استعراض أحدث الأساليب والتقنيات لرفع كفاءة الاستخدام المنزلي والمؤسسي للكهرباء، مع تسليط الضوء على الأثر الإيجابي للترشيد في تخفيف الأعباء الاقتصادية والحفاظ على الموارد البيئية للأجيال القادمة.


 

