62 % نسبة التعويضات.. التأمين متناهي الصغر يغطي 3.3% من حجم سكان مصر

أفاد تقرير صادر عن شبكة التأمين متناهي الصغر الدولية إن 3.3% من سكان مصر يتم تغطيتهم بمنتجات التأمين متناهي الصغر وذلك وفقا للبيانات التي تم الحصول عليها بالدراسة المقدمة في 2020.





ووصل معدل التعويضات بسوق التأمين متناهي الصغر، وفقا لتقرير شبكة التأمين متناهي الصغر Microinsurance Landscape 2020، إلى 62% ( 79% لمنتجات الحياة – 30% لمنتجات الممتلكات) وهو معدل مرتفع عن متوسط المنطقة وهو 28% والمتوسط العالمي وهو 23%.





وأوضح التقرير أن معدل رفض التعويضات وصل إلى 0.1% وهو أقل من متوسط المنطقة 1.7% والمتوسط العالمي 3.1%. علاوة على ذلك فإن متوسط رفض التعويضات في مصر لمنتجات الحياة والممتلكات 0%.





وعن الوقت المستغرق في الانتهاء من التعويض او المطالبة، لفت التقرير إلى أنه 10 أيام وهو مرتفع عن متوسط المنطقة 4 أيام والمتوسط العالمي 7 أيام.





وقال التقرير إن 80% من منتجات التأمين متناهي الصغر في مصر هي استخدام او تغطيات متعددة (تصل الي 5 تغطيات داخل المنتج الواحد)، وتستخدم هذه المنتجات مزيجًا من قنوات التوزيع على النحو التالي: قدم مقدمو خدمات التأمين متناهي الصغر من مصر 10% فقط من البيانات المتعلقة بتحديد جنس العميل لكل منتج بينما في المقابل يتم توفير هذه البيانات عالميًا بنسبة 45% وفي أفريقيا بنسبة 38% وبشكل عام عدم القدرة على توفير هذه البيانات أو عدم الاهتمام بها يعد تحدي كبير يواجهه العالم ويؤثر على المساواة بين الجنسين.





وأشار التقرير الخاص بالمنظور العالمي للتأمين متناهي الصغر 2020 Microinsurance Landscape إلى أن هذه الدراسة تستند هذه إلى بيانات من عام 2019، ولكن من الواضح أن الاتجاهات التي لوحظت في هذه البيانات وفي المقابلات مع الخبراء ستتأثر بجائحة فيروس كورونا، على الرغم من أن التأثير النهائي غير معروف حتى الآن.