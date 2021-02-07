ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بـ ملابس البحر.. لاميتا فرنجية في إطلالة جذابة.. صور

الأحد 07/فبراير/2021 - 07:04 م
لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية
Advertisements
محمد بدران



قامت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية بنشر جلسة تصوير أظهرت قوامها الرشيق، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت لاميتا بالظهور خلال جلسة التصوير وهي مرتدية ملابس البحر البكيني الاسود وعلقت "كل شيء اللمسات الخفيفة مملكتنا"


وتحرص الفنانة لاميتا فرنجية على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.


لاميتا فرنجية بدأت مشوارها الفني عام 2004 وحصلت على لقب ملكة جمال لبنان وقد حصرها المخرجون في أدوار الإغراء وشخصية الفتاة الجميلة.

وشاركت لاميتا فرنجية مع تامر حسنى في فيلم عمر وسلمي 3 ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".

Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

زواج حلا شيحة ومعز مسعود .. القصة الكاملة من الشائعات حتى إعلان الزفاف

خاص.. الإسماعيلي يعاقب الشامي بعقوبة مالية ضخمة

بعد الشر يعني.. ضيف يطلب الزواج من مفيدة شيحة على الهواء

التعليم العالي تكشف مصير الطلاب ضحايا الـ 205 كيانات وهمية

الرئيس السيسي يصطحب الحكومة في جولة تفقدية داخل عزبة الهجانة

هنا شيحة تؤكد زواج شقيقتها حلا من معز مسعود غدا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البوريك للشيف شربيني .. 3 وصفات متنوعة أبرزها التركي

قطعه واحدة.. هيفاء وهبى تثير الجدل بفستان يشبه المايوه

كب فوق الركبة.. هدى المفتي تثير الجدل بإطلالة جريئة.. شاهد