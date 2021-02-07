عبد الحميد دبيبة: الفشل ليس خيارا.. وندعو الجميع للالتفاف حول الحكومة الليبية

قال عبد الحميد دبيبة ،رئيس وزراء الفترة الانتقالية فى ليبيا إن "الفشل ليس خيارا فى هذه المرحلة الحساسة التى تعيشها ليبيا وأدعوا الجميع للالتفاف حول الحكومة الليبية لبدأ العمل الجاد وإعادة بناء الدولة على اساس صلب يرتقي بطموحات الشعب الليبي".





وأكد دبيبة خلال فيديو عرضته فضائية " روسيا اليوم التزام الحكومة الليبية بتطوير علاقتها مع دول الجوار بما يخدم المصلحة الوطنية .





وأضاف أن السلطة ستعمل على تعزيز دور المرأة وإتاحة فرص للشباب للإسهام فى جهود بناء مؤسسات الدولة.





وهنأ دبيبة الشعب الليبي على الوصول لتوافق فى الخريطة السياسية التى تعد مسارًا لإنهاء النزاعات و الوصول إلى انتخابات على أسس دستورية وديمقراطية بعد حالة من الإنسداد السياسي التى انهكت هيكل الدولة الليبية .



