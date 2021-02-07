وكيل تعليم القليوبية تشهد إطلاق مبادرة "يلا صيانة" للمدارس.. صور

أعلنت سماح إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية إطلاق مبادرة "يلا صيانة" بمدارس إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية خلال زيارتها للإدارة بحضور محمد مهدي، مدير إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية وتفقدت مدرسة شبرا الخيمة الثانوية التجارية المتقدمة.





وأكدت إبراهيم ضرورة التخلص من الرواكد الحديدية والخشبية بالطرق القانونية واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لجميع العاملين بالمدرسة.





وشددت على تفعيل المبادرة لإعادة إصلاح وصيانة المقاعد الخشبية والحديدية للاستفادة منها وتخفيف العبء عن كاهل الدولة.





كما رصدت خلال الجولة بعض المخالفات أثناء المرور حيث جرى تشكيل لجنة لرصد المخالفات تمهيدا لإحالة الموضوع إلى الشؤون القانونية بالإدارة.





وفي مدارس القناطر الخيرية تابعت المبادرة مشيرة إلى أنها تهدف إلى إعادة هيكلة وإصلاح المقاعد والأثاث المدرسي المتهالك وإعادته إلى حالته الأولى مرة أخرى بتكلفه أقل بكثير من تصنيعه خارجيًا، ما يوفر الكثير والكثير من الأموال وتخفيف العبء عن كاهل الدولة.





وأكدت إبراهيم أن المبادرة تتماشى مع توجيهات القيادة السياسية التي تقضي ببذل المجهود والعمل الدؤوب والمستمر لرفع وتعزيز الوطن.





وتضمنت الزيارة مدرسة القناطر الخيرية الصناعية ومدرسة القناطر الخيرية الزراعية العسكرية حيث استمعت لشرح وتفاصيل المبادرة من خالد الشربيني مدير الإدارة حيث تقدمت بالشكر للمجهود المبذول من قبل الإدارة وأكدت على الدور الرائد للتعليم الفني والمدارس الفنية في صيانة وإصلاح المقاعد الخشبية للاستفادة منها وتخفيف العبء عن كاهل الدولة.





من ناحية اخري ترأس الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها إجتماع مجلس إدارة مركز ضمان الجودة أون لاين بحضور الدكتور سعد محمود سعد مدير المركز والدكتور علاء عبد الغفار نائب مدير المركز وأعضاء مجلس الادارة.





يأتى ذلك في إطار سعي جامعة بنها لاستكمال إعتماد كلياتها وبرامجها من الهيئة القومية لضمان جودة التعلم والاعتماد.





وخلال الإجتماع حث الجيزاوى مجلس الإدارة علي استمرار تقديم الدعم الفني وتنظيم زيارات للمحاكاة بجميع كليات الجامعة لتأهيلها للإعتماد المؤسسى والبرامجي تبعًا لطبيعة كل كلية وعدد برامجها.





واشار الدكتور ناصر الجيزاوي الى أن مجلس الإدارة ناقش في اجتماعه تقارير زيارات المحاكاة لكلية التربية وكلية التمريض ووافق المجلس على طلب تقدم كلية التربية للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتمادلاعتماد 4 برامج من برامجها، وعلى طلب تقدم كلية التمريض لتجديد اعتمادها من الهيئة.





واستعرض المجلس أيضا تقارير زيارات الدعم الفني لكليات الطب والهندسة بشبرا، والزراعة والفنون التطبيقية والتربية الرياضية.

وأكد الجيزاوى استمرار تنفيذ الخطة التدربية للمركز وزيارات الدعم الفني للكليات خلال الفترة القادمة.