دعم فني وتنظيم زيارات للمحاكاة لكليات جامعة بنها



واشار الدكتور ناصر الجيزاوي الى أن مجلس الإدارة ناقش في اجتماعه تقارير زيارات المحاكاة لكلية التربية وكلية التمريض ووافق المجلس على طلب تقدم كلية التربية للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتمادلاعتماد 4 برامج من برامجها، وعلى طلب تقدم كلية التمريض لتجديد اعتمادها من الهيئة.



واستعرض المجلس أيضا تقارير زيارات الدعم الفني لكليات الطب والهندسة بشبرا، والزراعة والفنون التطبيقية والتربية الرياضية.



وأكد الجيزاوى استمرار تنفيذ الخطة التدربية للمركز وزيارات الدعم الفني للكليات خلال الفترة القادمة.

وفي نهاية الاجتماع استمع المجلس إلى تقرير عن مدي امكانية أعتماد بعض البرامج بكليات الهندسة والحاسبات من هيئة الاعتماد الدولية الأبت.





من ناحية اخرى ترأس الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها صباح اليوم اجتماع لجنة اختيار العمداء بالجامعة بحضور عضوية كل من الدكتور شعبان طه نائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور هشام أبو العينين نائب رئيس الجامعة السابق وذلك لإجراء المقابلات واختيار أحد المرشحين لعمادة كلية الفنون التطبيقية.



وقال الجيزاوى إن لجنة اختيار عميد كلية الفنون التطبيقية ضمت كلا من الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها الأسبق والدكتور منير حسن منير أستاذ متفرغ بكلية الفنون التطبيقية.



واستمعت اللجنة خلال اجتماعاتها إلى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة الكلية ورؤية كل متقدم لتطوير الكلية، سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.



وأكد الدكتور الجيزاوي حرص جامعة بنها على اختيار عمداء الكليات على مستوى الجامعة وفقا للمعايير المحددة وبحيادية كاملة لتضمن المزيد من الموضوعية في اختيار العمداء الأكثر كفاءة.

