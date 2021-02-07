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تعليم

رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عميد كلية الفنون التطبيقية

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:19 ص
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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إبراهيم الهوارى
ترأس الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها صباح اليوم اجتماع لجنة اختيار العمداء بالجامعة بحضور عضوية كل من الدكتور شعبان طه نائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور هشام أبو العينين نائب رئيس الجامعة السابق وذلك لإجراء المقابلات واختيار أحد المرشحين لعمادة كلية الفنون التطبيقية.

وقال الجيزاوى إن لجنة اختيار عميد كلية الفنون التطبيقية ضمت كلا من الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها الأسبق والدكتور منير حسن منير أستاذ متفرغ بكلية الفنون التطبيقية.

واستمعت اللجنة خلال اجتماعاتها إلى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة الكلية ورؤية كل متقدم لتطوير الكلية، سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.

وأكد الدكتور الجيزاوي حرص جامعة بنها على اختيار عمداء الكليات على مستوى الجامعة وفقا للمعايير المحددة وبحيادية كاملة لتضمن المزيد من الموضوعية في اختيار العمداء الأكثر كفاءة.

من ناحية اخرى اعلن مستشفي بنها الجامعي بدء تشغيل جهاز الأشعة المقطعية متعدد المقاطع الجديد 128 الخاص بالشرايين التاجية والأوعية الدموية لخدمة القليوبية والمحافظات المجاورة.

تأتي تلك الخطوة تحت رعاية الدكتور مصطفى القاضى، عميد طب بنها ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، الدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذى للمستشفيات والدكتور هشام الشيخ رئيس قسم الأشعة.

وقال الدكتور عمرو الدخاخني إن هذا الإنجاز يأتي متزامنًا مع خطه الدولة 2030 للقضاء على قوائم الانتظار الخاصة بعمليات القلب والقسطرة، مشيرًا إلى أن هذا الجهاز يساعد على اكتشاف وتشخيص العيوب الخلقية بالقلب وأفضل من القسطرة فى بعض الحالات.

وأكد الدخاخني أن تشغيل الجهاز يتم تحت إشراف فريق  فحوصات القلب بالقسم من الأطباء، والفنين موضحا أن الفحص متاح طول أيام الأسبوع خلال فترات العمل الرسمية.

كان الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، قد أصدر قرارًا في وقت سابق بتكليف الدكتور عمرو الدخاخني الأستاذ المساعد بقسم جراحة المسالك البولية بكلية الطب البشري، للقيام بأعمال المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها.

ووجه الجيزاوي الشكر للدكتور طارق عيسوي، المدير التنفيذى السابق لمستشفيات جامعة بنها، على ما قدمه خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه تحمل المسئولية في ظروف صعبة، وبذل مجهود كبير من أجل تطوير المستشفى الجامعي، وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى والمترددين عليها.
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